安系馬主10年後再摘婦女銀袋！

實而不華的中距離佳駟「安遇」，今日在沙田馬場攻下總獎金達420萬港元的1800米3級賽莎莎婦女銀袋後，練馬師文家良將考慮讓此駒進軍浪琴香港國際賽事。

莎莎婦女銀袋一役，是「安遇」在港的第19次上陣，結果馬兒亦取得牠迄今在港的第7捷。今屆莎莎婦女銀袋共有9駒列陣，而這9匹參賽馬均已報名角逐浪琴香港國際賽事，「安遇」結果以一又四分一馬位之先掄元，所造頭馬時間為1分47.40秒。

文家良現時亦訓練全球評分最高及份屬今屆浪琴香港短途錦標爭勝要角的「金鑽貴人」，他表示將會細心研究這匹「邱吉爾」子嗣的下仗部署。

被問及本月稍後時間舉行的中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標1600米、又或者是中銀香港馬會盃2000米會否是「安遇」合適的下個目標時，文家良說：「我會檢視賽程，暫時尚未有定案。」

「我認為牠可以應付2000米途程，此駒確實令我雀躍，牠是匹容易訓練的馬，相信牠仍將會有再進步的餘地。」文家良續說。

連同今仗在內，梁家俊曾6度策騎「安遇」上陣，這對人馬組合共贏得4場頭馬。

梁家俊說：「馬兒在我胯下演出實在相當穩定，今仗沿途我亦嘗試讓牠能置於前3名的位置。放頭馬 (去年此賽冠軍「發財先鋒」) 是一匹相當好的跟隨目標，因為牠從來不會減速墮退，我只須讓馬兒走來放鬆，保持本身步韻順走，最終牠交出上佳的表現，並且在一直進步中。」

「安遇」上仗角逐二級賽沙田錦標1600米，最終僅不敵「加州星球」跑獲亞軍。今仗馬兒沿途走位暢順，於最後400米處稍為向外移至「發財先鋒」外側，並於末段力抗告東尼馬房雙雄「龍船狀元」及「當年情」的來犯奪得錦標。

「安遇」今仗最後400米締速23.04秒，屬同場各駒中最快，牠亦為文家良及梁家俊帶來這對騎練今季的一場重要勝利。「安遇」上季在寶馬香港打吡大賽2000米雖只能在頭馬「遨遊氣泡」之後跑第9名，但其後不斷進步，最終上季能取得5捷佳績。

值得一提，安系馬主10年前憑「安賞」嬴過莎莎婦女銀袋，10年後再憑「安遇」攻下同一賽事。