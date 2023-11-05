【賽後報告】艾道拿冇封潘頓翩翩君子 被小組問話

是日賽後報告撮要：

第1場：過了200米處後，「洪運派彩」見習騎師鍾易禮在數步間左邊韁繩脫手，其後重拾韁繩。

第2場：「四喜鳥」大部分途程在沒有遮擋下走外疊，接近900米處時與「十二神將」互相碰撞。賽後，董明朗報告，他對坐騎後軀的動作有些疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第3場：「龍城金將」氣管內有很多血。「竣誠寶驅」賽後被發現流鼻血。

第4場：被查詢有關於早段「將俠」的騎法，以及是否有機會讓坐騎佔取第2疊位置時，見習騎師鍾易禮表示，他獲指示盡可能讓坐騎領放。他說，坐騎出閘迅速，他不願於早段催策坐騎，因為坐騎上仗跑來有點搶口。他說，由於距離首個彎位尚遠，他並不急於切入內欄以確保坐騎於早段走勢暢順，因此「路路爽」得以於接近1100米處時推進至坐騎內側，導致坐騎其後大部分途程被迫在沒有遮擋下走外疊。小組考慮了見習騎師鍾易禮的解釋，而見習騎師鍾易禮其後同意小組的看法，即他於早段在坐騎已帶離「路路爽」下沒有讓坐騎移向內欄以佔取第2疊位置屬判斷錯誤。小組告誡見習騎師鍾易禮，他日後應展現較今次為佳的判斷力。「巴基之友」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

被查詢有關他於直路上「唯美主義」的騎法時，潘頓表示，坐騎跟隨「路路爽」上前，其後他選擇將坐騎移至該駒外側以圖在「將俠」與「巴基之友」之間望空。他說，他決定將坐騎向外移出是受到「巴基之友」在該處看似在催策下向外斜跑所影響，當時他認為坐騎將得以於該階段望空。他又說，「巴基之友」其後稍微向內斜跑，而「將俠」則向外斜跑，坐騎遂於350米處未能望空，其後未能望空直至趨近100米處，並於該處以勁勢衝刺至終點。被查詢是否有機會讓坐騎移至「路路爽」內側時，潘頓表示，儘管有此機會，但他覺得鑒於「巴基之友」的走勢，他的做法是讓坐騎能夠推進上前的最佳選擇。小組認為潘頓在此情況下採取的策略屬合理。

第5場：被查詢有關「晴王」在直路上的騎法時，希威森表示，他於入直路時試圖將坐騎向外移出，以在「美麗在線」外側望空。他說，坐騎有點不願向外移出，也未有立即對其催策交出反應，因此他未能讓坐騎在該處望空，而此時「禾道福星」移至「美麗在線」內側。他又說，因此坐騎由300米處起受困而未能望空，直至150米處始能佔取「智取神駒」與「美麗在線」之間的窄位。小組認為希威森在此情況下採取的策略屬合理。

第6場：被查詢「盛世名駒」有關此駒的表現時，潘頓表示，儘管坐騎能夠保持居前競跑，但走勢欠暢順，令他對其動作有些疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

「神舟時代」開閘時以後足豎立，因而失地。被查詢有關他於最後100米的騎法時，梁家俊表示，他於100米處觀察到「桃花多」在與「艾莉奧」互相觸碰後稍微向內斜跑，遂在擔心「桃花多」或會進一步向內斜跑下停止催策坐騎以策安全。他說，「桃花多」其後被修正，他於接近50米處時得以再度開始催策「神舟時代」。小組告誡梁家俊，他在情況許可下應繼續以適當力度力策坐騎至終點。

「鋒芒勁露」出閘笨拙，其後不久受擠迫。賽後，見習騎師黃智弘表示，坐騎於起步後不久開始作老虎跳，因此儘管他已努力催策坐騎，但坐騎仍未能展步並失地。「鋒芒勁露」必須在佩戴賽日配備下試閘及格後，才可再次出賽。

第7場：「觔斗雲」於第1場開跑前被小組按照獸醫意見（左後腿不良於行）著令退出。賽後，潘頓表示，「健康快駒」走勢欠順，他對坐騎競賽時的動作有些疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

被查詢時，「新力高升」蔡明紹表示，他獲指示盡可能為自大外檔出閘的坐騎尋找遮擋，因為馬主及練馬師意識到若然將此駒留得太後的話可能難以追前。他說，坐騎自大外檔出閘後於早段居於「直線力山」外側，他於此時選擇不讓坐騎在該駒之後取得遮擋，因為他覺得坐騎將未能在直路上從該位置追回足夠失地。他又說，因此他於中段繼續讓坐騎在沒有遮擋下走外疊，但坐騎在該分段的走勢欠勁。他又說，因此於趨近900米處時，他選擇不讓坐騎推進上前阻擋「多巴先生」向外移出，從而在「多巴先生」於接近800米處時向外移出之際讓坐騎佔取該駒之後有遮擋的位置。他說，在「多巴先生」未有推進上前時，坐騎在該處失去步韻，但在直路上移至外疊後追勢不俗。他又說，他覺得是日的賽事形勢，以及坐騎於中段沿途所處的位置，令坐騎陷於不利處境。

第8場：趨近350米處時「時時稱心」與「電路九號」互相大力觸碰。小組嚴厲譴責見習騎師鍾易禮，並告誡他在類似情況下須確保有足夠的空間可供推進，並且應展現較今次為佳的判斷力。蔡明紹「電路九號」兩度被「時時稱心」碰撞。宣佈覆磅完畢前，蔡明紹觀看巡邏影片，以確定是否有足夠理據抗議「時時稱心」獲宣佈為亞軍馬匹。蔡明紹認為理據不足，而小組看法相若，小組遂宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

被查詢有關於「競駿天下」直路早段的騎法，以及「翩翩君子」（潘頓）得以在其坐騎內側望空的原因時，艾道拿表示，坐騎於過了400米處後瞬即須受催策及開始內閃。他說，因此他修正坐騎，坐騎在被他修正時在墮退之際稍微向外斜跑。他又說，鑒於坐騎墮退，他未有繼續推策坐騎，坐騎於最後250米轉弱。考慮了艾道拿的解釋，以及聽取了潘頓的證供後，小組告誡艾道拿，他在類似情況下應以不受質疑的方式策騎坐騎。

「電路九號」被發現右前蹄有傷口。「果然僥倖」發現左邊鼻孔有血。內窺鏡檢查發現此駒的氣管內沒有血，因此此駒不被視為流鼻血。賽後，霍宏聲報告，「全城帶勝」發出異常呼吸聲，他對坐騎於競賽時的動作有些疑慮。

第10場：小組告誡見習騎師黃智弘，他未有將「旗幟鬥士」移出外疊以跟隨「馬林」，從而讓坐騎得以較今次更早推進上前，屬判斷錯誤。賽後，霍宏聲表示，他在最後200米對「好拍檔」的動作有些疑慮，因而未有力策坐騎至終點。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

一般事項:

練馬師方嘉柏被罰款1萬元，事緣他於11月2日星期四安排不符合資格的3駒在1800米分支直路上進行操練，而當時該訓練設施正實施使用限制。