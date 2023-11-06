育馬者盃賽期照搶FO 戴圖理憑旋進軌跡再添G1

戴圖理喺早前嘅美國育馬者盃賽馬日，一樣有G1落袋。(圖片：Getty Images)

今屆美國育馬者盃，香港只係轉播咗草同泥兩場最高榮譽賽事，但其實育馬者盃歷來都係分為兩日賽事，首日係專為2歲馬而設嘅大賽日，而次日就係由3歲或以上年長馬匹為主嘅大賽日。

睇番今屆育馬者盃賽果，泥地賽事無疑都係本土馬匹雄霸天下，但喺草地大賽，歐洲幫成績相當唔錯，兩日合共有7場草地G1，全部都有歐洲馬匹參戰，結果擸走5項冠軍。

莫雅夥拍「多產巨匠」勝出最高獎金嘅育馬者盃草地大賽，風頭肯定未及彈出彈入嘅戴圖理，雖然騎「鋼鐵大王」不敵前駒，但同最佳拍檔高仕登合作嘅「旋進軌跡」，以頸位力壓莫雅所騎「熱心」，勇奪育馬者盃雌馬草地大賽，為其帶來從騎以來第15項育馬者盃獎項。

高多芬於草地一哩大賽包辦連贏，布宜學騎「雄霸海上」，叮噹馬場與莫艾誠所騎「望潮」一齊衝線，最終以鼻位險勝。

首日舉行嘅2歲馬草地短途大賽，由英愛賽駒包辦三甲，勝出頭馬為馬昆所騎「分量十足」，以頸位力壓布宜學坐騎「英勇部隊」，季軍為戴圖理所騎「星迷」。至於同日嘅草地一哩大賽，就由莫雅替古摩亞旗下「不容置疑」勝出。