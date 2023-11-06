復出未能優悠 Jerry今期施展飛輪步

周俊樂(左)昨日(5日)雖然未能以「優悠俠」贏馬，但瞓身一擊已值得尊重。

周俊樂(Jerry)停賽兩期後，喺剛戰田草日賽復出，雖騎4駒上陣就唔算多，但第1場五班1400米騎隻「優悠俠」，都可以話係發揮得淋漓盡致，最後輸鼻位確實欠運。不過今期跑馬地夜賽，Jerry策5駒上陣，當中第2場四班1200米田草就有新勝馬「財駿」，另外第7場三班1800米「飛輪步」對上兩仗展現大幅進步，屬騎者今期數胡籌碼。

第2場四班1200米「財駿」，此駒服役早期贏完1W之後，表現一直徘徊，但上季尾表現漸漸復甦。今季周俊樂重新接手，即在不利10檔下後上跑入Q，上仗採同一跑法後上制勝，取得久違頭馬。今仗「財駿」雖抽12檔起步，但馬匹早段都係較為被動，相信抽外檔起步都冇有怕。

另外第7場三班1800米，「飛輪步」前仗在Jerry胯下主動領放得亞軍，上周三Jerry停賽，「飛輪步」換田泰安接手，該仗「飛輪步」在超快步速之下，田泰安改以後上制敵，結果「飛輪步」仍能後上跑入季軍，證明跑法機動。今仗Jerry重新接手，抽得4檔起步，當然想盡力替「飛輪步」贏馬交代。