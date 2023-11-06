【蹄聲妙影】賊仔宿舍爆格被父子斷正

經濟持續不景，過去半年新界區一啲設有棚架工程嘅屋苑涉及多宗爆竊案件，經過專責部門分析後，發現犯案者通常會利用居民返工返學期間進入屋苑踩線及犯案，而「飛天蠄蟧」大多會選擇喺啲有搭棚架嘅屋苑為犯案目標，佢哋會偽裝成建築工人，攀爬樓宇外牆棚架及撬開窗戶，進入多個單位犯案。

上周四晚8點幾，馬伕宿舍發生一單疑似「飛天蠄蟧」爆竊案，據知該棟地下有間廟嘅樓宇外牆正正有搭棚架，進行緊優化工程，當晚18樓一個單位屋主父子跑完步返家時，發現大門開住，門鎖又壞咗，繼而見到有個三唔識七嘅白衣男匿喺廁所，好明顯做緊世界，梗係大聲呼喊，而白衣男更一度想逃走，於是父子合力捉實佢唔放，可幸最終都能將佢繩之於法。

事後，東星聽啲馬伕街坊講番，話唔明點解近年多咗好多閒雜人喺宿舍自出自入，保安根本形同虛設，依家終於出事，並強烈建議相關部門加裝多啲防盜系統，例如CCTV、紅外線感應器或照明射燈等，否則只會案件重演。

其實，好多年前附近嘅副練宿舍都發生過企圖爆竊案，個犯居然係馬會一名外判保安員，事緣當晚副練太凌晨1點幾返家時，赫見一名身穿保安員制服嘅男子喺睡房走出嚟，於是立即喝問究竟，對方支吾以對，副練太最終打3條9求助，據知該名保安身上冇被搜獲爆竊工具及贓物 ，但佢對入屋原因未能提供合理解釋 ，不過由於肇事單位大門冇上鎖 ，不排除被人有機可乘。

初步提供:

第6場4「小刺蛋」

第8場9「幸運之神」

■東星