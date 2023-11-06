墨爾本盃前哨 兩大高手澳洲一見面即刻相擁！

明日(11月7日)澳洲費明頓馬場將會上演令到舉國停頓的墨爾本盃，戴圖理雖然被罰停賽，但佢應維省賽馬會邀請，今年以嘉賓身份，出席墨爾本盃3日重要賽事。雖然未能出戰墨爾本盃，但戴圖理到達澳洲後，仍然十分興奮。今日(6日)戴圖理出席墨爾本盃前哨活動，當佢見到岳禮華嗰陣，都即刻好高興，兩人更即場相擁，面露燦爛笑容！

戴圖理就表示，自己同岳禮華已經識咗30年有多，昔日喺香港同日本一同上陣，更指岳禮華除咗係好朋友之外，亦都係一個好騎師，同埋一個優秀嘅競爭對手。戴圖理仲話，岳禮華係Mr Australian，喺澳洲已贏盡一切，地位昭然。

岳禮華就表示，得知戴圖理今年成績大豐收，既然現時狀態咁好，都明白佢點解下年都仲想繼續策騎生活。身邊亦有朋友問過佢會唔會好似戴圖理咁突然心態會轉變，岳禮華就話自己冇意延長策騎生涯，仲指加州係個好地方！不過岳禮華都有提到，好可惜戴圖理今屆墨盃冇坐騎，只能作壁上觀，但好高興戴圖理今次可以來到澳洲，好開心可以同佢見面。