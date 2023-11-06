【賽馬以外】又有騎師瀨嘢 反映緊啲乜嘢？

筆者喺上周五傍晚收到消息，話有騎師更換資料，嗰一刻就聞到少少燶味，事關依家都唔係疫情，之前幾年就話因為有騎師中招，先至要臨時換人遮，突然傍晚呢啲咁尷尬嘅時間出通知，唔慌係好嘢，事關如果係騎師身體不適要換人，可以等到第二朝又睇情況先決定嘛，結果不出所料，班德禮畀受薪董事小組暫停策騎馬匹參與一切賽事、試閘及操練，並要出席一項涉及紀律事宜而召開嘅研訊，換言之即係暫時被停牌，就知事態有幾嚴重。

馬會今次都係講啲唔講啲，究竟咩係紀律事宜，自然引起唔少猜測，事關利敬國突然無牌，主因應該係曾經動手令當時嘅女友受傷驚動馬會，最終不能再次喺香港策騎，都算係紀律問題。至於羅理雅涉嫌收受利益，同埋最近波健士、蘇兆輝就牽涉一宗搵人幫自己落注，梗係紀律問題啦，咁班德禮衰咗邊瓣？既然今日個研訊，仲見到班德禮做律師嘅女友陪佢一起去跑馬地，應該唔係利敬國嗰啲問題，咁最終係羅理雅、波健士抑或好多年前嘅萬成翻版？筆者只能講今日出席研訊嘅除咗班德禮，又有練馬師、馬主到場，似乎唔係咁簡單，唔通馬會想打大老虎？呢啲真係唯有等公布喇。

或者好多人都覺得，波健士呢單嘢咁新鮮，就連只係幫下手搭路嘅蘇兆輝一樣要重罰，就知依家馬會對於誠信問題，真係捉得好嚴，照計短時間內唔會有騎師再犯，點解今次又會出現班德禮突然暫定牌照？其實所謂誠信問題，真係牽涉好多方面。首先我哋都要從賽事規例入手。

根據賽事規例入第59條，關於騎師違例事項，59(1)條騎師違例事項不得向任何人士提供、透露或讓他們獲得有關下列任何馬匹的任何內幕資料，該駒的馬主或練馬師，或馬會幹事或董事或任何其他獲馬會授權的人士除外：(i)他在操練中曾策騎或曾將策騎的馬匹；或 (ii)他在賽事中即將策騎、曾將策騎或曾策騎的馬匹。

而第59(2)條就係不得就他策騎出賽或即將策騎出賽的賽事，索取、接受或同意接受任何利益，但由該項賽事中他策騎出賽或即將策騎出賽馬匹的提名人給予的利益，或獲馬會書面批準則屬例外。 第59(3)條係對任何賽事或與全日賽事有關的博彩種類，作出投注或促成投注，或在一項投注中佔有任何利益。

根據呢3條規例，騎師固然唔可以參與賭博，但透露坐騎或馬匹機會及內幕資料，都要好小心，因為除咗嗰隻馬嘅馬主、練馬師，基本上係唔可以講，咁馬主啲朋友呢？大家都知，騎師喺香港要攞到支持，出席應酬都係無可避免，始終騎師都要有正常社交活動，萬一有時講錯一句半句，都可以觸犯條例，都咪話唔得人驚。始終唔好話騎師，筆者都成日畀人問貼士，當然騎師身份比較尷尬，自然要更加小心。

筆者想講，誠信問題一定要高度重視，始終賽馬投注牽涉龐大利益，絕對唔容許有咩影響香港賽馬嘅公正性，筆者絕對支持。但另一方面，喺馬會不斷增加獎金嘅情況下，騎練要出蠱惑嘅動機真係細咗好多，因為付出嘅機會成本太大，筆者亦相信依家應該冇咩明目張膽嘅造馬。當然，道高一尺，魔高一丈，可能依家有更多方式可以獲得不同利益，只係筆者唔知遮，但事實係點，筆者相信就算有研訊結果，都未必知道全部事實。

另外，依家香港得22位騎師，如果班德禮最終都係出事，咁香港又少一個騎師，計埋之前有波健士、蘇兆輝出事，之前又有郭能、李寶利、史卓豐、薛恩等相繼離開香港，究竟香港遲啲仲能否吸引出色騎師來港，筆者真係有疑問了。

■山無陵