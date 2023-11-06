攻守有道捧墨爾本盃？

墨爾本盃3200米一級賽將於11月7日星期二舉行，練馬師莫威利以往曾多次派馬參加此賽，但一再與冠軍擦身而過，他今次再接再厲，派遣兩匹佳駟參戰，冀能揚威這項全球享負盛名的長途大賽，完成未竟之功。

莫威利於2003年首度派馬出戰墨爾本盃，當時他派出的「聖令」負於「戴花」蹄下得第17名，而「戴花」其後再兩勝此賽。10年後，莫威利再派遣「多產作家」競逐墨爾本盃，結果該駒在頭馬「繁花似錦」之後跑獲第4名。

此後，莫威利仍矢志攻下這項被他稱為「我們有能力勝出的最重要國際賽事」。他於2015年派出「大轟動」參賽，最終該駒僅以半個馬位之差不敵以101倍大冷門身分奪標的「彭城貴冑」，在欠運下屈居亞軍，而「彭城貴冑」的鞍上人佩妮更成為首位勝出墨爾本盃的女騎師。

墨爾本盃於1861年首次舉辦，歷來參賽馬均須施展渾身解數，方能脫穎而出。莫威利無懼挑戰，於2017年再度派出「大轟動」上陣，結果該駒跑入季席，而廄侶「何必選擇」則取得第6名。

在愛爾蘭卡洛設廄的莫威利今年捲土重來，將派出「攻守有道」及「超情理」兩匹法國佳駟競逐殊榮。兩駒同為新勝馬，但均沒有在澳洲參加任何前哨戰，將直接出爭墨爾本盃。

擅跑長途的「攻守有道」在最近數週獲捧為今仗熱門之一，難怪牠被視為歷來在此賽中最具勝望的莫威利旗下參賽馬。

預期「攻守有道」及「超情理」今仗均會居於前列競跑，而兩駒剛於上週六在排位抽籤中抽得好檔位，分別排在第3檔及第8檔，莫威利表示滿意。

莫威利表示：「兩駒今仗均排檔有利。目前一切順利，馬兒已順利完成了檢疫，而我們又抽得好檔位。」

「今仗只要出閘迅速及佔取好位便可以，但我會交給騎師自由發揮，他們比我更熟悉賽道，也比我更清楚對手的實力。」

「我們已完成工作，希望屆時一切順利。」

「我認為牠（『攻守有道』）與『大轟動』實力不分軒輊，甚至有過之而無不及，週二便自有分曉。」

「牠是我今年揚威此賽的最大希望，也可能是我歷來勝算最大的參賽馬。」

「我們也不會忽視『超情理』，牠已順利通過檢疫，目前佳態洋溢。」

「攻守有道」今仗將由莫雅主轡，而「超情理」則由潘頓策騎。

去年墨爾本盃冠軍「踏金行」與「不戰而勝」也將加入戰團，牠們今仗的對決也值得留意，尤其是去年策騎「踏金行」勝出此賽的頂級騎師薛凱華今年決定為「不戰而勝」執韁。薛凱華上月主策「不戰而勝」競逐考菲爾德盃2400米一級賽，最終該駒擊敗獲得季軍的「踏金行」掄元。

「踏金行」是合夥練馬師馬漢雅及游達榮今仗派出的5駒之一，將在麥道朗胯下自第2檔起步。

馬漢雅談及「踏金行」時說：「我原本希望馬兒能夠在中間檔位起步，因為牠喜歡在較外位置競跑。」

「我們仍會好好利用這個好檔位。牠目前的狀態較去年奪冠時更勇銳，而這是必須的。」

日本代表「破空極光」目前在當地繼續備受注目。此駒上仗在考菲爾德盃取得第8名，預期今仗表現會更進一步，而且3200米途程會更合發揮。

華禮納馬房的「心思谷」今仗將會由莫雷拉主轡，並會除去眼罩上陣，冀能克服以往的慢閘毛病，奪魁而回。

今屆墨爾本盃共有兩匹過往盟主參賽，除「踏金行」外，還有由歐伯賢訓練的2019年冠軍「信誓旦旦」。