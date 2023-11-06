火車潘周三好多冷門！

季初華將火車潘跑10期仍未能夠開齋，相信騎者當時也相當心急，始終坐騎唔多，實力亦非突出，若果一路守齋，心理壓力會愈來愈大，還幸上月中旬輝哥提供「鑽飾翱翔」，終於打開勝門，之後兩期夜賽，潘明輝繼續有「保羅承傳」同埋「幸運旅程」成功爆冷，呢列火車行順番晒了，今次谷草再挑燈夜戰，當中數駒機會不俗，好可能又再埋站贏馬。

第3場五班1650米，「鵲橋飛渡」近5戰同程得1勝3位，上次在好黏地角逐未見擅長，最終跑第7輸兩個多馬位，今次場地只要夠快，換上火車潘肯盡搶，9歲馬隨時摘下第6捷。

第4場四班1000米，火車潘再為姚本輝質新馬「千杯敬典」效力，此馬上次初出直路賽得第7，開氣後再試一課大閘跑第1返來，今次轉跑急彎短直路的跑馬地，小心出冷。

第7場三班1800米，賀廐「馬爾代夫」剛戰轉爭泥地，當晚場地不利追，此馬在中間位不上不落，重返谷草威力可重現，以其跑法增程未嘗不可，睇吓火車潘如何發揮師傅此匹硬功馬了。尚有第9場二班1200米的「伊臣」，今季兩戰爭田草名次俱後，但今次返4捷谷草路程又唔同講法，上季曾贏「嫡愛心」及「雅典武士」，排3檔有力拚勝。