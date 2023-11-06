【論戰天下】莫雅有望捧走墨爾本盃！

雙莫組合攻守有道

澳洲墨爾本盃雖然獎金不是全澳最高，但江湖地位無可代替。莫威利與莫雅這對「雙莫」組合在英國皇家雅士谷賽期是信心保證，今次以「攻守有道」合作征澳，排3檔好位有力揚威墨爾本盃。

威風力跑闊場更合

S3-1：「威風力」暫時出賽2次均跑第2，上場滿利谷1000米早段處境欠佳，末段再取得平衡後加速力強，可惜已被對手捷足先登，今跑費明頓闊場相信更合，有力出頭。

水匯之村強配交代

S3-2：「水匯之村」這匹前岳伯仁旗下賽駒，上年於英國冠軍長途盃包尾後便售往澳洲發展，現時穿着「綠化帶」綵衣參賽。這匹5歲馬經過今季4次上陣後愈跑愈近，剛戰智朗盃以冷門身份追入第4名，如今降班跑且強配莫雷拉係時候交代。

巴郡輕風質素非凡

S3-3：只供灰馬報名參賽的指標評分90讓賽，全灰馬賽第1次在轉播賽出現。由英國移民到澳洲首戰的「巴郡輕風」是匹哩半賽駒，賽前已彈兩課閘，今次路程肯定嫌短所以要加罩，但質素在此組可能數一數二，幕後購入此駒以中長途大賽為目標，適逢灰馬賽可小試牛刀。

S3-4：「攻守有道」馬主早年幾乎憑「大轟動」捧走墨盃，今年再由莫威利帶領「攻守有道」征澳。由法國售往愛爾蘭跳欄，但跑平地賽一樣強，6月皇家雅士谷銅馬讓賽拋離廐侶「超情理」輕勝，小休復出贏巴利羅恩錦標，本身可跟前跑而又有極強加速力，在澳洲跑大長途賽十分煞食，3檔有利守好位跑，莫雅主轡堪稱人強馬勇。

心思谷氣量足可爭

「心思谷」去年於春季嘉年華費明頓馬場已勝出三級賽女皇盃，目標早已鎖定1年後的今仗，可惜最近漏閘成性，剛戰考菲爾德盃若非大脫腳應有三甲。今次出到莫雷拉，騎者2016年「錐心城巿」差點捧盃，只要起步稍順利，憑着此駒充沛氣量加上負磅較輕，有力挑戰強敵交出好成績。

日本代表「破空極光」上場考菲爾德盃配連達文落敗，但直路連番受阻可算未見真章，本身在日本跑得最好是東京競馬場，估計費明頓長直路遠較上仗考菲爾德合適，交回其阪神大賞典或春季天皇賞水準，於此組絕對夠用，松山弘平剛贏大賽手風亦順，日本騎師排外檔反而好。

薛凱華繼續選策「不戰而勝」而放棄上屆冠軍「踏金行」，「不戰而勝」上場賽前腳部不良於行，但最終檢驗後獲批上陣且勝出，今次在備戰工夫相信更為完整，移民澳洲後實力再度昇華，論態比去年跑墨盃時更勝一籌，亦有勝望。

騏妙寶輕鬆贏試閘

S3-5：「騏妙寶」已經連續於5項分級賽跑入三甲，包括上場於一級賽航班錦標不敵實力高強Tropical Squall。上月在和域園試閘贏得輕鬆，今場出戰表列賽毋須負頂磅，用連達文執韁鬥志如虹，如贏到今場可進軍下周六的一千堅尼。

名酒夫人重開勝門

S3-6：華禮納馬房的「名酒夫人」是上屆一千堅尼冠軍，剛戰翠士雅錦標重配贏馬拍檔麥道朗，可惜在內欄未能盡情衝刺，200米處仍未望空，終點前餘勢甚佳得第4名。今次跑闊場排外檔應不會再塞車，有力重開勝門。

富城詩人實力上風

S3-7：「富城詩人」是上年英國皇家雅士谷賽期澤西錦標季軍，亞軍是「紅愛舍」。與「不戰而勝」、「三界」一樣，馬主將牠送往澳洲由菲德文打理，前仗在沙丘園已打開勝門，今跑闊場更合腳法，身處讓磅賽實力上風，檔好人強可作首選。