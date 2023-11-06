【世界觀】曾3奪墨盃 薄奇能畀貼士！

響2003、04同05年將墨爾本盃變成私家舞台嘅「戴花」，係呢項令澳洲全國停頓嘅大賽第一匹、亦係暫時唯一一匹直落連贏3屆嘅名駒，紀錄至今無馬能破！

距離第1次捧盃雖然已經有20年，但係每當提起「戴花」，薄奇能仍然記憶猶新，講到唔停口。薄奇能感激「戴花」能夠響佢生命中出現，將佢一度低迷嘅策騎事業推向高峰。佢認為除非有另一匹「怪物」出現或者特定條件轉變，否則應該唔會有另一匹馬可以做到「戴花」連贏3屆墨盃嘅空前壯舉。

攻守有道贏面壓倒性

作為呢項令澳洲停頓嘅大賽Icon人物，薄奇能嘅心水提供當然值得參考。呢位墨盃專家認為今屆會係一場非常有趣嘅賽事，大部分參戰馬只係為第2名而戰，因為頭馬基本篤定會係愛爾蘭代表「攻守有道」嘅囊中物，練馬師莫威利用咗18個月，揀選最合適嘅馬、起用最好嘅騎師，部署做足120分，全球馬迷到時應該會一齊見證，「攻守有道」以壓倒性姿態輕鬆奪標。

就算呢匹大熱有閃失，同屬莫威利馬房嘅「超情理」亦唔易對付，唯一的一匹可以抗衡呢對歐洲代表嘅主隊馬，應該會係啱啱捧走考菲爾德盃嘅「不戰而勝」，而唔會係衞冕嘅「踏金行」。另外「心思谷」有3檔加上莫雷拉，估計會有接近演出。