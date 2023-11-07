【戰況S3-1】髮型師都有失手時！麥道朗大熱剪出界！

今日(11月7日)澳洲費明頓馬場將會上演墨爾本盃賽馬日，當中重頭戲墨爾本盃將在澳時間3點正舉行，同日其他場次，亦都係各路程嘅大賽之一。而香港轉播嘅S3第1場1000米公開賽玉泉碟，亦即是當地第4場賽事。出閘後先有「雄厚資本」等領放，而「聖明巨利」、「誇奇力」等一直居其後方，「威勁」早段就喺有遮擋位置，戰至最後400米處起望空上前，結果馬匹率先透出之餘，亦能力頂到尾取勝。至於大熱門，麥道朗策騎嘅藍營馬「髮型師」早段一直居後，最後追唔切只係得第2咋！

賽後馬主團體代表表示，感謝練馬師大膽部署，首次安排愛駒喺大場上陣，加眼罩亦幫助馬匹走勢，結果取勝，呢場頭馬亦係佢哋團體全年亮點，至於「威勁」鞍上人岳禮華就話，眼罩的確幫到隻馬，當「威勁」發力後，自己都感覺到佢走勢暢順，當刻都有信心言勝。

S3-1賽果：5-1-6-9

二重彩賽果：5-1(最後賠率31)

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