【馬場第一攝】Pierre勢如破竹 今晨睇馬露玄機

伍鵬志（Pierre）馬房成績唔覺唔覺增至14W躍升至榜首，雖然只是季初階段，但對於一個新晉練馬師而言，有此種氣勢的確好重要，練者至少都可享受吓呢一刻風光，如果繼續保持到勢頭當然更好喇。

伍廐明晚派出8駒上陣，各賽駒在今朝晨課先後出內圈踱步熱身，備戰積極，Pierre也當然全力配合為戰馬打點，動態矚目，焦點馬有出爭第3場五班1650米的「無敵精英」及第5場四班1650米的「美滿星雲」，上述兩駒在7時15分亮相操練，狀態均保持作戰水準，操畢後返倉一刻，更見練者從看台踩車尾隨一路盯到實，睇少眼都唔安樂，同一時間，田泰安亦剛巧在馬房閘口徘徊，望到自己主轡件「無敵精英」即時眼甘甘，心中份量自不言而喻。

第3場「無敵精英」季內4戰同程得1冠1殿，再連續兩鋪跑第5名，今仗由巴度換上阿田搏殺，相信幕後都係想有啲新火花出現，馬匹既有作戰準，要在五班執多場W拿非難事。

第5場「美滿星雲」今季賽績優秀，4戰奪1冠2亞1殿，性能全面泥草皆宜，今次刻意借用鍾易禮減磅出擊，戰意昭然，當可繼續追捧。

早餐料:

第3場:8「無敵精英」

第5場:12「美滿星雲」

第7場:12「手到再來」

阿藍