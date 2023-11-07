戇豆又想爆潘頓樽？！

艾兆禮剛周日刑滿復出即有馬贏，以「我為您」駁勝纜，延續停賽前連贏5期氣勢，如今頭馬數字已經累積10W，成為騎師榜前5名好漢，周三晚賽事共騎8駒，當中季內合作愉快之沈集成與姚本輝，繼續有支持，再加上新接手幾匹季內曾上名之實力馬匹，數胡本錢依然雄厚。

經過停賽前後連贏5期旺勢，艾兆禮人氣升溫，不少大倉提供支持，周三晚接手沈廐兩駒，頭場「騰飛塔」情況一如停賽前勝出的「合夥雄心」與「知道長勝」，以為是潘頓棄騎，結果兩駒由其接手再下一城。稍有不同「騰飛塔」自上季尾加盟沈廐至今，只能一再接近，今季開鑼日首戰，受制於不利之偏慢場地，大熱只跑梗頸四，練者今場換人，貫徹急先鋒本色，自然力圖交代，絕難以潘頓棄騎看待，艾兆禮分分鐘又執到寶。

另外，「育成精彩」上場表現失準，賽後艾道拿匯報馬匹於競賽途中，發出異常呼吸聲，直路稍騎兩步便未有再力策，此駒其後安排北上從化訓練，復課至今例課無缺，艾兆禮接手當然會拚個明白。

另一位與艾兆禮合作愉快的練馬師姚本輝，今次亦有「遨遊天下」交其出擊，騎練今季合作3W全數來自谷草，如今換人除罩且逢好檔，當可視為爭勝分子。

今期賽事艾兆禮尚有3匹坐騎抽排黃金1檔，「勁叻仔」、「平常心」更屬谷戰能手，兩駒季內已有上名紀錄，因應有利形勢，今戰當有坐正機會，為騎者再添進帳。