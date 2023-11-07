【練馬師王】0W封王 谷草試過2次

上期沙田「練馬師王」，告東尼掛頭牌被列為編號1，雖然連場拚搏冇頭馬見面，但全日累積4亞3季成績，以36分力壓起孖的蔡約翰、希斯及伍鵬志，季內首次「練馬師王」。翻查資料，0W封王並非首次，上季1月4日及7月12日谷戰，沈集成及方嘉柏俱以5P成績突圍，不過田草之前一直從未出現，如今終由告東尼打破盲門數據。順帶一提，上期「練馬師王」呂健威也是熱門之一，想不到所派7駒全部敗北，包括2.1倍大熱門「黃腳鱲」倒灶，令到呂廐連續4期食白果，近況低迷。

另一華倉沈集成，上月尾旗下鎮倉寶「浪漫勇士」締創歷史勇奪覺士盾，之後亦有「超超比」在谷中建功，搏殺手風甚順，既然今期9駒列陣，乃出馬最多的倉口，預計會連場出招，值得吼住。早段場次，沈集成已有實力分子列陣，例如頭兩場的「騰飛塔」及「財駿」均有三甲希望，因此投注沈集成的「練馬師王」時，適宜及早「入場」落注。

至於下半場賽事，沈廐戰駒也來勢洶洶，第8場「閃電」自改跑谷草1200米後，兩戰均未逢敵手，所展示的威力比泥地1200米更強。今次潘頓繼續親征，排5檔形勢不俗，勢可繼續交出高水準。

另外，第9場二班1200米，沈集成安排「上駿之星」及「雪勇神駒」同室操戈，兩駒在同程分別勝出2W及5W，均屬最擅長發揮的路程，不難再次交出好成績，甚至串Q亦不奇。歷來沈集成曾12次包辦馬房連贏位，對上一次正正是上季尾「雪勇神駒」搭「上駿之星」，假如今次兩駒再一次串成翻版Q，即可為馬房貢獻18分，對封王大有幫助。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 4.5倍

2.沈集成 5.0倍

3.韋 達 10倍

4.方嘉柏 5.0倍

5.羅富全 12倍

6.大衛希斯 12倍

7.伍鵬志 8.0倍

8.容天鵬 13倍

9.蘇偉賢 16倍

10.姚本輝 45倍

11.告東尼 35倍

12.葉楚航 35倍

13.徐雨石 40倍

14.文家良 40倍

15.呂健威 85倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/廖康銘/賀賢/巫偉傑/黎昭昇) 75倍