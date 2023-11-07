【張基焦點】神魔金剛1檔見真章

葉楚航今季成績不差，「金剛」系一直支持葉廐，「神魔金剛」上仗走勢不算太差，落到五班始終有優勢，有權突擊。另外，「平常心」蘇偉賢算養得好，落到三班回復競爭力，今次有好檔，可望重開勝門。「寶麗生輝」轉場可賺級數。「風中勁松」加盟方嘉柏馬房後，立心盡快交代，今次形勢有利，值得重視。

第1場五班1200米，「神魔金剛」台型不差，第3次出賽跑田草1200米只負兩個馬位，其後表現回落，應是立心減分落五班，今季暑期期間做幾課大閘，走來有頭有尾，眼見轉4歲後有明顯進步，剛戰抽12檔跑同程立心留後，直路有追勁，拉士卻無位上抽起，實際距離亞軍不遠，今次轉抽1檔，形勢截然不同，現評分有利，相當值博。

第8場三班1200米，「平常心」之前於沈集成馬房用得頗多，蘇偉賢接手後用心養好，剛戰終於落到三班跑同程，結果後上追至季軍，復課後狀態更靚，隨住年紀漸增，今次加眼罩應該有一定幫助，配合1檔好位，有權扳回一仗。

第2場四班1200米，「寶麗生輝」上仗田草1200米走來有頭有尾，最終只被質素不俗的「電訊龍駒」擊敗，表現甚佳，無疑谷草似乎無根據，但之前跑得少，不能作準，今回轉場抽好位，面對此組對手可收復前失。

第6場四班1200米，「風中勁松」加盟方嘉柏馬房後，作風較為急進，上仗復出已經於此程得第2名，頭馬「合夥雄心」升班再贏，季軍「正氣青驅」最近亦贏，水準甚高，今回狀態更好，抽2檔可補中。