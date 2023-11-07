【進階選項】小刺蛋減磅有得衝

潘頓每次賽事都有精彩鏡頭奉上，所以一向成為馬迷話題，作為冠軍騎師，對他要求高亦在所難免，反而近期成績突飛猛進的鍾易禮，雖然陣上仍有很多甩漏，但他始終是資歷尚淺的見習生，亦可以多點包容。騎師陣上勇猛是好，不過亦要注意安全，剛周日鍾易禮起孖，但其餘場次亦有不少碰撞鏡頭，策騎後上馬取位這方面要再多下工夫。

第6場「小刺蛋」轉投巫偉傑馬房已出賽兩次，前仗布文末段有位唔上，上場終肯掟出外欄衝，適逢黏軟地卻後追不及只得第3。又是同一道理，負重馬除非實力遠超對手，否則衝起來總差多少，尤其像「小刺蛋」這類體型較單薄馬匹。今次換上鍾易禮，雖碰啱騎者上期已贏夠45場升格只獲減5磅，但126磅總好過130磅或以上，反正靠後追，全闊A跑道外檔後上好過在內欄困塞。

另一匹有機會在外疊撲殺的為第7場「錶之量子」，愛爾蘭自購馬外地一戰1800米勝出，上季6戰唯一上名是谷草1650米，其餘田草5戰全敗，主要原因是可能偏鬆軟的谷草較合此駒腳法。回看上季谷草一哩正是落雨角逐，沿途走位三疊蝕盡腳程，轉彎掟大彎只不敵當時銳氣正盛的「精彩生活」，之後再跑同樣遇天雨地，但沙田1400米路程太短，150米處大勢已去騎師已企高身按慢。今仗賽前3課閘準備，從化放頭贏一次弱組，然而返港試泥閘後上第4清風送爽，狀態到位，氣袋馬季內初出跑1800米唔怕。