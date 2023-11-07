【三重彩地帶】三甲穩「又」有餐士

「又享耆成」今季潘頓接手後兩戰兩位，人馬默契可信。

第3場五班1650米，「又享耆成」實力見盡，但勝在跑谷水準穩定，潘頓捨「贏科超影」而就，可以信賴，三甲穩陣可作複膽。

「無敵精英」近仗落敗均有藉口，敗不脫節反映狀態保持，伍廐馬有用不完的體力，勤跑屬佳兆。「飛躍凱旋」轉型用均速跑同程後兩戰兩位，搵啱出路後一心一意。「贏科超影」季內兩場愈跑愈近，路程專家跑班底仍要尊重。「樂捉鳥」上季四班獲3P有一定能力，但水準波動，近績差不用介懷，居五班謀反彈，冷腳可考慮。

奇寶勁無敵雙膽

第4場四班1000米，「奇寶」尺寸馬不易發揮，艾道拿3次效力2P算合拍，蔡廐今晚大軍壓境，值得秤先。「勁無敵」經常跑3至5名，潘頓3騎全敗八字不夾，換蔡明紹轉轉手風未嘗不可。

「顏色王子」雖泥地較佳，但谷草亦可應付，跑速度排2檔如虎添翼。「胡椒軍曹」季內搏失兩場體力消耗，換潘頓擺明車馬，但加至頂磅兼排檔轉差，仍是位望較高。「千杯敬典」初出直路賽有點走勢，復課贏泥閘見進步，同父馬不乏擅谷分子，轉場揭開底牌。「運來勇士」上場同程10檔沿途外疊仍近，惟今場12檔更差，要睇田泰安如何走位！■海東