【J臣研究所】奇寶上仗走位冇誠意

剛周日「我為您」完成4連捷，筆者唔記得有邊隻馬可以喺開季唔夠兩個月時間做到呢個創舉，至於主要原因，一在於馬匹自身進步，二在於近期大量缺乏具水準嘅自購新馬喺四班出賽，睇番今季幾個養馬量多嘅大馬房，只有蔡約翰開始攞啲已有水準嘅52分PPG出嚟，遲吓一係質新馬大塞車，一係就成堆舊馬係咁贏，其實馬會真係要嘗試做多啲賽事分類，唔係好難令練馬師勇於部署新馬更快出賽。

先睇第4場四班1000米，「奇寶」此程首本，上場谷草日馬排中外檔沿途走位冇太大誠意，今場返夜賽可能會改善，睇狀態冇問題先揀佢。「顏色王子」勝在夠快，本身雖然泥戰較佳，但上季試過喺同程上名，唔好忽略。「勁無敵」上場大熱門潘頓走入內疊塞死一步都冇騎過，換人會近，但計馬今季一定要增程先有贏馬機會。「胡椒軍曹」班次評分大利，係負磅太重。「千杯敬典」熱咗身再加一個大閘明顯有好大進展，拖一票。

尾場係實力馬混戰，「時時滿意」初來港時係威係勢，但上季徘徊，今賽前同一堆高分馬試閘，走勢更純熟，馬身亦養壯，配手風極順的鍾易禮，有力一放而返。「雪勇神駒」同程谷草1200米5捷，埋門大閘有好走勢；「明心知遇」演出準繩，但二班未贏，能力有待證明；「小霸王」上仗追落好勁，今季仲有進步，3駒均要兼顧。