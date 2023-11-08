【耀眼精選】千杯敬典非善類

總場次083場田草四班1000米直路賽，應該係今季初其中一場水準極高嘅KEY RACE。呢場直路賽有個好奇怪嘅現象，一起步有半數參戰馬因為唔同原因攪到慢咗閘，各自損失半個至1個馬位。而剩低嗰半數馬，就反應出奇地好，頭段大家鬥搶埋外欄，夾手夾腳將步速扯快，所以去到中段，出現頭有頭幾匹鬥，尾有尾嗰幾隻跑，分開兩截競賽嘅場面。最終總時間57秒05唔算出色，但係多匹有份響呢場列陣嘅馬匹，再出都有好表現。

跑第2嘅「萬事快」，響啱啱禮拜日只係輸畀蔡約翰嘅秘密武器「氣勢」一條頸位；季軍「令才」上個月底就提升名次，響超班馬「賢者無敵」個多馬位後跑第2；跑第5、6名嘅「戰鬥英雄」同「佳尊三」再出都成功入位。唔計未再上陣嘅頭馬「攻頂」，頭6名就只有「快如龍」再出無影，反映呢場總時間唔算特別標青嘅四班直路賽，水準其實相當高。

「千杯敬典」當日初次上陣，未開氣下早段有本事跟上快步速，最後百幾二百米重重圍困搞到挨擦外欄，一度失去平衡亂咗步韻，連番意外竟然唔斷仲可以跟大隊過終點，認真唔簡單。今仗轉跑途中有回氣位嘅谷草1000米，隨時一網打盡。