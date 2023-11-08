【分秒在握】中三元快如閃電

潘頓與沈集成今季的合作成功率甚高，騎練攜手13次得6W，卻是從不入位置，擺明係搏殺甚準繩甚少失手。「閃電」季內兩配潘頓悉數勝出，雖然贏馬距離不多，但每次均交出非一般後勁，仍跑三班可連中三元。

潘頓今季搏殺經常失手，就以剛周日為例，尾場「堅又威」看似大把在手實食無黐牙之際，竟然叮噹馬頭過不到「飛鷹翱翔」；而落飛甚勁的「唯美主義」，又在直路坐足大半程包廂方能望空，這些情況在潘頓手風順時其實甚少見。不過，屢次搏輸的場面卻未見在沈廐馬身上發生，就以引言為例，沈、潘攜手要不勝出，要不就三甲不入，甚少搏輸。

好似今次第8場的「閃電」，在今季前其實6戰草地從未上名，但前仗初次渡江出爭1200米，竟然能夠交出22秒5衝刺殺敗「明心知遇」及「瑰麗人生」，首次在港勝出草地賽；到了上仗再爭谷草1200米，雖然加分加磅，但依然憑驚人後勁力壓「鈁糖武士」及「威武覺醒」，成功在谷草取得連捷，並且交出22秒8衝刺。

這類馬房招牌開竅馬，必然會用盡一時，不會刻意作保留，今次負133磅當然有難度，但「閃電」連贏兩仗後，埋門竟然再試從化草地大閘兼勝出，擺明係體力無限，而潘頓不放手亦係一大指標，今次排5檔守住中間位置，相信直路又有機會施展其招牌式後勁。

■長風

第8場 1閃電 2平常心

7瑰麗人生 6美麗邂逅