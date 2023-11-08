【場地點樣】跑馬地全闊A欄夜賽暫掛牌好地

跑馬地馬場今晚夜賽如常，共編9場草地賽事，並以正常欄位全闊A欄競逐，場地暫時測為「好地」，度地儀指數2.72。頭場開跑時間為晚上6時40分。

今日天陰陰，天文台都係大致多雲，並且會有一兩陣微雨，相信在雨量方面，唔會對場地有影響，反而因為兩條草地跑道改鋪冬草，由於呢輪欠缺雨露之助，為加速幼苗成長，趕及响國際賽檔期恢復綠草如茵，連日頻密淋水，反而造成場地較淋，上周三夜賽，以至剛周日嘅田草賽事，相信馬迷都領教過兩個場偏慢嘅人為場地。

上周三夜賽，場地偏差又再出現，直路內外疊有截然不同形勢，尤其下半場，不論放頭抑或後上，都見鞍上人刻意篩出三、四疊以外跑線，後上馬自外檔全力衝刺，明顯威力大增，不過今晚又要彈性處理，事關內疊養草時間充份啲，直路會唔會大利欄位衝刺馬匹，定係繼續利中外疊，奉勸馬迷頭兩場少注怡情先，搵到模式先至再響餘下賽事搏殺。

眨吓眼原來谷草A欄夜賽，新季度已經跑咗2次，已經有A欄專家霍宏聲，同埋梁家俊、鍾易禮3位起孖，但講到連贏2期未斷纜，就只有初到貴境嘅董明朗，咁快完全克服到谷草場地，今次坐騎唔多只得4駒，從中考慮話唔定又會有頭馬見面。

值得一提嘅仲有近期人氣急升嘅艾兆禮，今季首次參與谷戰即响A欄夜賽贏馬，上次礙於只得3匹坐騎實力麻麻，未能再添進帳，不過今晚情況截然不同，共有8匹坐騎， 揸住呢手好牌，數胡本錢相當雄厚。