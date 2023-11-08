明年配種費追平杜拜威 范高爾勢成新一代種王

名駒「范高爾」响2024年公布嘅配種費，又再漲價，由今年嘅275,000英鎊，調整至350,000英鎊(約港幣336萬港元)，加幅途兩成，而呢個價錢，將會追平藍營種王「杜拜威」，成為全球最高配種費兩大種馬。

「范高爾」可以講係另一已故種王「天文學家」最出色嘅子嗣，唔單只係保持咗14戰不敗嘅歐洲馬王，即使退役後，配役成就一樣咁出色，由2013最初嘅配種費125,000英鎊，相隔十年加至今年275,000，到明年更同種馬界一哥「杜拜威」睇齊。

由於「范高爾」目前只係15歲，正值配種黃金期，相比之下，「杜拜威」已經21歲，雖然配種費高昂，但好多時都係藍營用作自行培育，又或者盡量响市場上回購居多，反而「范高爾」嘅子嗣近年就真係有價有市，嚟緊肯定會更搶手。

單就剛過去嘅十月達德素周歲馬拍賣會，古摩亞就以全場最高價200萬堅尼，購入「范高爾」雄馬，沙德韋爾以第二高拍賣價，160萬堅尼購入另一匹「范高爾」馬女。甚至同年愛爾蘭Goffs Orby拍賣會上，最高價亦係由古摩亞以185萬歐元購入「范高爾」馬女。