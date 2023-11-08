【戰況R1】勢不可擋 伍鵬志食跨日頭尾場孖寶！

上周三谷草換完冬草跑最外嘅C+3欄，大利外面衝嘅後上馬，不過事隔一周今次用最內面嘅A跑道，頭場五班谷1200米即刻有馬放到，伍廐「辣得駕勢」上次突然改跑泥地，今次返來谷草，全程放得快下，拉士仍然頂到尾，來港首度打開勝門，今次著綠格都仲有14倍W分頭，而跑第2、3名則為陳嘉熙10倍「飛騰騅」及落班的15倍馬「世界籐王」。

上仗「辣得駕勢」泥地落第，吳創木兒子吳少庭認為外檔影響發揮，因為「辣得駕勢」本身有前速，抽外檔用多咗力切入，唔會因此抹殺「辣得駕勢」泥地能力，都係需要睇吓形勢係點。今仗「辣得駕勢」重返谷草抽得較好檔位，出閘順利，而內側馬匹前速冇佢咁快，可以好快自己放頭，最終一放到底。

剛賽日尾場爆完18倍「飛鷹翱翔」，今晚頭場接住再爆14倍W，伍鵬志贏到第15W獨霸榜首，佢表示「辣得駕勢」上仗抽大外檔起步，今仗檔位比上仗好，專登搵到搶閘快嘅賀銘年幫幫手，想隻馬出得順利啲，結果奏效，全場賽事形勢有利，終可一放到底，為馬主交代。練者認為，「辣得駕勢」比較膽小，所以今季加眼罩嘗試改善問題，相信此駒日後再熟啲，喺四班都可以有好表現。

第1場賽果：3-2-1-9

二重彩賽果：3-2(最後賠率195)