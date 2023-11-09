【賽後報告】飛輪步喘鳴 吉吉利高競駿光輝爆缸

是晚賽後報告撮要：

第1場：賽後，艾兆禮解釋，他於競賽期間曾對「騰飛塔」的動作有疑慮，因而於跑過600米處時收停坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為此駒的表現難以接受。「吉吉利高」發現流鼻血。

第4場：「胡椒軍曹」氣管內有很多血，同時發現一對後腿均輕微割傷。「勁無敵」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第5場：趨近50米時，「威武勇駒」（艾道拿）移至「馬梟雄」內側以望空，其後在催策下內閃，導致「馬梟雄」向內斜跑及向內擠壓「美麗攻略」，令該駒壓向「歡喜福星」，此駒因而須收慢避開「勁叻仔」的後蹄。小組嚴厲譴責艾道拿。在衡量判罰輕重時，小組裁定「威武勇駒」曾內閃，而儘管艾道拿曾嘗試修正坐騎，但他在該情況下應停止鞭策坐騎。

第6場：「常跑得」心律不正常(第2次)。見習騎師鍾易禮因對已無爭逐機會的「小刺蛋」用鞭，被罰款5,000元。

第7場：「飛輪步」驗出有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。賽後「競駿光輝」被發現流鼻血。

第8場：宣佈覆磅完畢前，小組曾考慮「電子宇宙」是否獲公平出閘。小組在聽取了騎師楊明綸、練馬師文家良及司閘員施百厲的證供後，發現此駒煩躁不安並由閘廂助理員協助，開閘時稍微將頭轉側，但小組認為，有關情況並未導致此駒未獲公平出閘，因此宣佈此駒為出賽馬匹。「電子宇宙」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。

第9場：被查詢時，潘頓表示，他於進入直路時起初嘗試將「雪勇神駒」移至「明心知遇」外側以推進。他說，「明心知遇」稍微向外斜跑，他繼而將坐騎移至該駒內側，此時坐騎內閃及難以被力策。他又說，坐騎在「明心知遇」內側確立跑線後開始上前，但於接近200米處時在「明心知遇」與「時時滿意」之間無路可上之際在「時時滿意」之後受困，因而勒避「時時滿意」的後蹄。他又說，他於接近100米處時能夠將坐騎移至「明心知遇」外側，坐騎遂以不俗的走勢衝刺。

「時時滿意」發現左邊鼻孔有血。內窺鏡檢查發現此駒的氣管內沒有血，因此此駒不被視為流鼻血。