伍鵬志必殺技：愛放就會贏

今季過咗兩個半月，唔知大家估唔估到目前排練馬師榜首嘅係伍鵬志呢？其實由上季正式開倉，唔少人都對伍鵬志充滿期望，結果佢都交到41場頭馬，嚟到第二季，唔少新開倉嘅練者都要適應下，但Pierre卻愈嚟愈犀利，啲馬好似跑極都唔識攰咁，計埋尋晚起孖，伍廐已經有16W領先，兼且炮製出季內首匹4捷馬「我為您」。

睇番伍鵬志呢16場頭馬，原來都搵到啲共通點，事關有9場係一放到底掄元，包括尋晚嘅「辣得駕勢」、「運來勇士」，而「我為您」4W都係放頭得手，亦有「飛鷹翱翔」、「嘉應喝彩」一放到底，至於早前守第2位嘅頭馬亦有「添開心」及「但求快活」，似乎練者掌握走得快好世界呢個道理，反而後上馬嚴格嚟講只得出閘慢嘅「錶之銀河」能夠後上掄元，真係偏小，似乎亦話畀大家知，如果見到伍廐嘅快馬，不妨吼實。

至於今期周六田戰，伍廐9匹參戰馬中，「令才」同埋「嘉應喝彩」都係前速快嘅放頭馬，後駒增程初跑1400米，唔知可唔可以帶到。反而強配潘頓嘅「發財秘笈」、「發財大師」及「唯美主義」都係留前鬥後，究竟會繼續搏失，抑或證明畀大家知伍鵬志練後上馬都一樣咁掂？真係要睇潘頓發揮喇。