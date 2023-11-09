育馬者盃草地短途包尾 接受邀請來港挑機

東瀛兵團喺今屆育馬者盃雖然無乜成績，不過「大帝」及時復甦跑番個位置，對於轉戰香港，熱度大為提升，而另一匹出戰育馬者盃草地短途錦標嘅Jasper Krone，雖然成績麻麻喺12駒跑包尾，但幕後已經接受邀請，出戰香港短途錦標。

對於育馬者盃草地短途錦標嘅失望表現，練馬師森秀行就解釋，因為縮程1000米，加上排檔欠佳，未能發揮馬匹放頭特性，因此希望今次來港能夠展現應有威力，而此駒將會與短途馬錦標亞軍「消暑樂際」攜手來港，出戰香港短途錦標，該役Jasper Krone喺全程快放下，跑入一席接近第4。

練馬師田中博康旗下馬匹Lebensstil，亦已決定接受邀請，來港出戰香港瓶，而這匹應屆G2聖烈特紀念賽冠軍，今次來港雖然初次挑戰國際一級賽，但自去年底出道以來，至今6戰3贏3位，今回避開與最近捧走菊花賞嘅Durezza同室操戈，並已拒絕來港，且看Lebensstil今次出戰香港瓶，是否可以成功還盅。

至於放棄來港馬匹，還有在秋季天皇賞大跌Watt嘅「勝局在望」，與及獲邀出戰香港瓶，兩度出戰法國凱旋門大賽無功「緣情厚摯」。