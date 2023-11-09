【蹄聲妙影】波樓8歲入得 馬場仲等乜

早輪去大埔一間波樓篤波，門口幅頭馬相仲健在，勾起唔少回憶，而呢幅相都十九幾年歷史，估唔到冇乜點變黄，同時證明馬主幕後非常念舊。講開篤波，為向年輕一代推廣桌球活動，政府建議修改《遊樂場所規例》，將進入波樓最低年齡限制由16歲降至8歲，仲允許穿校服者進入，最快明年春天生效，曾與馬經攝記有一面之緣嘅「四眼Cue后」吳安儀指有關限制放寬後，對桌球發展一定有很大幫助，同時有助搣甩桌球被視為「不良活動」嘅負面標籤。

既然將來有望着校服都入到波樓，唔知馬會又何時會修例，畀班青少年入馬場睇跑馬呢？其實，馬會已放寬好幾年，而且連手抱嬰兒都可以入場睇跑馬，不過只限當日有份出賽馬嘅馬主家人，但18歲以下嘅公眾人士至今仍未可喺賽馬日入場，其實可以考慮喺馬場內明顯啲劃分投注區，禁止18歲以下人士進入，好讓青少年可入場認識賽馬是何物，直接發展賽馬運動，不過話分兩頭，賽馬始終牽涉賭博，馬會想進一步放寬都好難做，同時亦極富爭議性，但或者可由禁煙開始做起，可效法冇人食煙嘅波樓先。

初步提供:

第6場8「好勁力」

第10場2「超級龍珠」

■東星