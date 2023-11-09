【賽馬以外】審咁耐都未有結果 可以點收科？

呢段時間馬圈嘅最大話題，自然係班德禮嘅聆訊啦，由事先張揚要率先唔畀佢上陣同操馬，然後再連審幾日，仲見到練馬師、馬主同埋啲不知名嘅人物出席聆訊，的確令呢件事更加撲朔迷離，究竟其他出席者係證人？抑或係涉事者？只能講依家消息滿天飛，咩傳聞，內幕都有，但究竟邊樣先係真？老實講點會知，事關馬會一直就冇再公布呢單嘢嘅進展，大家都係一句no comments，即係想點呢？

從種種迹象，包括召見嘅人數，參與嘅人物等等，今次呢件事絕對係大單嘢，呢一層應該無咩疑問。只係馬會之前處理呢類事件，好少會拖幾日，往往係一公布已經係有結果，就好似對上蘇兆輝、波健士事件，競賽小組公布嗰日，只係通知大家已經釘咗呢兩位巴西騎師嘅牌，兼且列明晒佢哋係犯咗咩事。筆者事後打聽到，其實馬會已經一早搵咗波健士傾計，只係一直低調行事，到收集晒所有證據可以做嘢，先公布畀大家知。就算之前利敬國、羅理雅等騎師出事，之前都係一啲風聲都無，好似今次大鑼大鼓畀大家知道有事發生，但又未知係咩事，兼且審幾日都未有結果，真係好少見，始終馬會都唔想呢啲事無限發酵，繼續畀啲人作無根據嘅猜測，太多流言蜚語，對馬圈都無咩好處，況且依家馬圈中人真係人心惶惶，因為佢哋都唔知發生緊嘅咩事，部分可能知道少少嘅，又擔心可能同自己有關，所以筆者都覺得唔應該拖太耐，愈早有聆訊結果，對馬圈肯定有幫助。

雖則話最近投注額下跌，但每次賽事都仲有10幾億投注額，牽涉咁龐大嘅金額，你話冇人喺度搵食，都無人信啦。作為賽馬運動，騎練嘅角色就係盡量令馬匹獲勝，練馬師就可能仲要多一層，就係令馬主開心，而馬主使咁多錢買咗馬返嚟，都係想贏馬攞威，咁騎、練、馬主目標一致，當然無大問題。

不過，香港賽馬牽涉咁大嘅投注額，除咗騎、練、馬主，投注人嘅角色嘅非常重要，尤其係所謂大戶，而馬會喺賽馬投注上嘅角色係從中抽佣，所以如果大戶透過科技如A.I.、電腦程式去評估賽果投注贏馬，馬會無任歡迎，因為合情合法，憑實力贏錢自然無問題。但如果有人想透過認識騎、練或馬主去攞料，令自己可以喺投注上獲利，呢啲馬會一定要杜絕，事關牽涉嘅就係大家係咪處於一個公平嘅投注環境。

但馬圈關係千絲萬縷，而當牽涉咁大嘅投注額時，又有咁多利益關係，自然有人會鋌而走險，又或者嘗試去搵一啲灰色地帶。同埋有時啲嘢，所謂「水至清則無魚」，所以呢件事最終發展成點，真係考工夫喇。

■山無陵