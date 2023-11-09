周末熱話 舞台王者有冇機上台領獎？

今個禮拜沙田草地賽改跑周末，但戲碼一樣強勁，事關第7場一班1400米樂聲盃，舞台之王郭富城愛駒「舞林密碼」再度出擊，城城過往匹「愛將」雖然曾捧走港大校友會盃，不過當日Aaron未有親身到場，所以今次「舞林密碼」可說是其站上頒獎台之一大良機。

隸屬柏廐的5歲馬「舞林密碼」，今季進度一日千里，復出首戰谷草1200米，在差不多冇可能情況下一舉殺上贏馬，直路狂追逾6馬位，難度甚高；上次再出二班改爭田草1400米，同樣留到極後，入直路在馬群中穿插，最終走近得第5名，僅敗於「增有」兩個半馬位，表現絕對不差，今次有過1400米經驗，盃賽當前練者定必全力爭標，務求與城城攜手捧盃！

柏廐除了「舞林密碼」，周末尚有多匹實力馬出戰，好似第1場四班1200米的「鈦易搵」，季內兩度上名，剛戰僅敗於再出4連捷的「我為您」個多馬位，今回對手減弱，是時候出頭。

第6場四班1400米的「大千氣象」，上回在同程打開勝門，姿態十分輕鬆，今回續配停賽復出的布文，仍留在四班角逐，有望打疊再勝。尚有第9場三班1200米的「爆熱」，法國自購馬上季來港首季有多仗跑近，最近一課試閘則走入第2，潛力突出馬配布文可捧。