女皇伊利沙伯二世盃 呢隻屢次輸畀雌馬三冠王！

馬會早前獲得批准，由12月1日開始可增加海外轉播賽事及賽日場數，喜歡投注海外賽的馬迷，肯定是好消息，至於去到現時11月中接近年尾，一如既往又可以欣賞多項日本大賽，今個周日，先受注京都馬場舉行的女皇伊利沙伯二世盃賽日共7場賽事，然後再有日本盃及下月有馬紀念賽日，大家記得睇實馬會最新公布。

周日重頭戲自然是2200米女皇伊利沙伯二世盃，「豎琴巧姬」3歲雌馬來自名種「真心呼喚」，出道6戰獲2冠2亞1季，路程由1600米至長途2400米均跑得好，演出極為忠心。今年2月首次挑戰分級賽，於皇后盃三級賽1600米得第1名，證明了實力後，再出連續3仗跑一級賽，首先4月於日本一千堅尼大賽取得殿軍，然後5月即使大幅增程初跑2400米橡樹大賽也追回亞軍，保持進步。然後小休直至上仗10月復出，首度於京都馬場角逐3歲馬秋華賞2000米，結果獲季軍再上名。

留意「豎琴巧姬」最近3仗都遇上實力超級的雌馬三冠王「自由島」，連續敗於此匹勁旅無話可說，但上仗追得接近輸3個多馬位，可見「豎琴巧姬」進度保持。經過多次硬仗吸收經驗，「豎琴巧姬」今次再戰京都馬場並增程跑2200米完全無問題，強手已去可贏番次。

「神姬」5歲雌馬勇況恃續且跑法多變，今年曾於G1維多利亞一哩賽後追獲殿，之後兩仗保持後追強勁獲亞軍，到上仗於1800米二級賽改用放頭跑法勝出，今場若有好際遇也有權再交出好表現。