布文復出 成手馬等緊佢！

澳洲騎師布文停賽期滿復出，成為今期賽事焦點所在。雖然他停賽期間，被潘頓急起直追，搶去騎師榜領導地位，而兩人實際只不過2W差距，冠軍之爭乃漫漫長路，畢竟OK哥餓馬一輪，今戰復出精挑細選一批實力坐騎，必期大開殺戒。

由於停賽5日關係，布文早前曾與家人前往峇里散心，難免心廣體胖，今次復出原定有9匹坐騎，不過「健康馬」排位後宣布退出，只餘下8駒應戰。布文上周五復課時笑言要盡快減磅，尚幸他不缺優質賽駒，就如上場一出即勝之「非凡達」，剛戰因為未能造磅，結果改配何澤堯贏馬，今仗輪到後者停賽，沈集成自然樂於將帥印交回布文手上。今仗再攻限3歲馬跑的條件限制賽，大部分對手都是相當稚嫰新馬，論馬匹實力，可睇高一線。

另一方面，布文為方嘉柏馬房策騎一對賽駒，第6場「大千氣象」新勝加磅抽排外檔，第9場「爆熱」復出跑短途，顯然亦要靠鞍上人騎功幫助，如能克服難度，不難為OK哥帶來勝仗。

北海盜親操重視

此外，布文與鄉里賀賢向來合作愉快，第8場「北海盜」是布文上周五復課首匹出試馬，可見備受重視，馬房名氣PPG屢熱屢敗，布文未肯放手相信相信必圖交代。至於第3場三班1000米，賀賢兩駒上仗皆由布文取勝，但「攻項」他難以造磅，因此疊埋心水再騎「賢者無敵」，縱使負頂磅迎戰，機會仍難漠視。

今戰重頭戲第7場一班1400米樂聲盃，布文接手蔡廐「自勝者強」，早前因負磅關係，「好眼光」益了艾道拿捧走G2精英碗，如今上季4捷PPG精英強勢復出，布文必然積極爭取這場頂班頭馬，以作補償。