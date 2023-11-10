【分分制勝】7戰6冠1季 潘蔡擁「豪」華數據

蔡約翰踏入10月尾開始發動攻勢，上期日賽憑「氣勢」及「翩翩君子」起孖，而剛周三晚谷戰亦有「有財有勢」贏馬，取得兩連捷。值得留意的是，兩匹久未建功的「翩翩君子」及「有財有勢」，均在熱透之下輕勝而回，表現脫胎換骨，由此可見現時的蔡廐馬已受到深層催谷，戰鬥能力紛紛躍升，勿以近期成績作比較。

今期沙田戰線，蔡廐共派11駒列陣，乃今季出馬陣容最多的一次，大舉出擊可期，其中最佳拍檔潘頓只夥拍「豪堡」上陣，或有截然不同的發揮。

第6場四班1400米，「豪堡」在英國6度上陣，兩捷短途，包括1200米表列賽玫瑰碗錦標，潛藏不俗。奈何絕大多數來自北半球的自購馬，來港適應需時，「豪堡」也不例外，至今在田、谷9次出賽，全數敗北。不過，從晨課角度顯示，「豪堡」收身已足，上力程度愈來愈好，狀態正邁向勇境。其實，此駒前仗角逐谷草1200米，後上一段不弱，略有睇頭。上場增程挑戰一哩，卻遇到不利追形勢，入彎時已遠遠落後，巴度見大勢已去，催策力度減弱，才出現大敗假象。

「豪堡」今次中間落墨角逐田草1400米，除去眼罩兼換潘頓，似要實牙實齒硬砌一仗，喜逢1檔，更是難得一遇的押注機會。皆因潘、蔡二人合作的1400米1檔馬，歷來7匹次獲6冠1季，上周「翩翩君子」正是例子之一，「豪堡」抽中黃金檔位，出頭係時候！

■明治朗