【練馬師王】又拍住榜首倉口出擊？

上期跑馬地「練馬師王」，伍鵬志以2冠1季取得28分，今季第3次封王。翻查資料，伍鵬志早前曾打疊勝出「練馬師王」，10月15日先於田戰摘冠，到10月18日谷戰，則以「其他練馬師」身份與賀賢平分秋色，攻勢連珠炮發，既然今期田戰亦屯駐重兵，當然不能輕視。

另邊廂，賀賢出馬數目雖然略遜於伍鵬志，但參戰馬實力有過之而無不及，回顧伍鵬志今季3次封王，同日賀廐都能交出頭馬，更特別是每次都出現伍搭賀或賀搭伍所構成的孖寶，巧合地拍住出擊。

第3場三班1000米，賀賢安排兩駒雙龍出海，「賢者無敵」及「攻頂」剛戰均由布文策騎建功，今次兩駒同場對戰，因造磅問題，「攻頂」改用輕磅騎師巴度，至於布文則繼續為「賢者無敵」效力。雖然較廐侶多負18磅，但「賢者無敵」已證明三班贏馬能力，加上今場快馬林立，對其後追跑法更有利，可望再下一城。因較早出場的「日就月將」屬可爭欠穩之流，投注賀賢「練馬師王」時，適宜在第3場前才落注。

布文另一匹坐騎「北海盜」，上場久休復出，只跑第6名，但末段仍交出全場最快拉士追近，踏入今季表現更進一步。今仗改跑田草1600米，更合腳法，鞍上人近兩戰角逐同程，憑「加州星球」及「駿馬快車」取得1冠1亞，路程成績理想。

至於第7場新勝馬「增有」，上次初配董明朗落重飛得手，其實賀賢對上幾匹頭馬，均出現類似情況，假如「增有」今次臨場賠率又有風吹草動，值得再跟。

「練馬師王」開售賠率

1.伍鵬志 2.6倍

2.蔡約翰 6.0倍

3.賀 賢 4.75倍

4.告東尼 7.0倍

5.呂健威 7.0倍

6.方嘉柏 10倍

7.蘇偉賢 25倍

8.大衛希斯 25倍

9.葉楚航 60倍

10.姚本輝 70倍

11.韋 達 75倍

12.沈集成 125倍

13.羅富全 125倍

14.廖康銘 150倍

15.黎昭昇 200倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/容天鵬/丁冠豪/巫偉傑/文家良/徐雨石) 200倍