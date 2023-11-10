宮田敬介衝擊從練首項G1靠晒李慕華

2200米一級賽女皇伊利沙伯二世盃周日在京都競馬場舉行，3歲新星「寬道路」成為大眾爭相談論的對象。

「寬道路」父系出自「龍王」，迄今4戰取得冠亞各2，這匹雌馬上仗在二級賽玫瑰錦標跑獲亞軍，一躍成為今屆女皇伊利沙伯二世盃的焦點。以美浦為訓練基地的練馬師宮田敬介，選擇讓「寬道路」在關西的栗東練馬中心備戰，他說︰「當時有不少馬匹在跑道上操練，所以馬兒起初步速偏慢，而且一度咬住口銜鐵。但隨後以佳勢加速上前，走勢暢順。李慕華也表示馬兒充滿新鮮感，感覺良好。」

「寬道路」的爭勝本錢除了是得到優秀騎師之助外，還有上乘速度，此項錦標的早段步速通常偏慢，所以賽駒如能於早段保持在中間位置，然後自直路彎起全速衝刺，往往會較為有利，「寬道路」正是這類型賽駒，迄今4仗均是全場最後600米締速最快的賽駒。

宮田敬介於2020年才開始從練，至今僅取得兩項三級賽頭馬，今仗力爭首項一級賽冠軍。他刻意部署「寬道路」避戰秋華賞，劍指女皇伊利沙伯二世盃寶座，他說：「馬兒曾有兩次輕微骨裂，所以即使牠速度上乘，我也不想讓牠過分操勞。由於秋華賞在難度較高的京都2000米內圈賽道作賽，所以我認為此賽比秋華賞更適合馬兒角逐。」

被視為爭標分子的「豎琴巧姬」，今年在雌馬經典系列三關賽事中先後跑獲第4名、亞軍及季軍，尚未打開一級賽勝門，至今上陣6次有5仗跑入三甲。雖然今仗是「豎琴巧姬」首度出爭2200米賽事，但牠曾在2400米一級賽日本橡樹大賽中取得亞軍。「豎琴巧姬」在雌馬經典系列三關賽事中均由李慕華主轡，今仗將由川田將雅執韁，騎者曾夥拍此駒攻下三級賽皇后盃。

上屆女皇伊利沙伯二世盃盟主「吉典娜」，今年打衞冕戰，除了要面對賽事由去年的阪神重返京都舉行外，牠今年迄今4仗僅曾一次跑入前5名，令人懷疑牠能否成功衛冕。「吉典娜」自去年奪下此賽冠軍後，4戰一級賽無功而還，包括4月來港角逐女皇盃，結果只得第6名。

另一爭勝要角「神姬」，上仗於東京勝出二級賽府中牝馬錦標，首度摘下分級賽桂冠，此駒甚具天賦，但容易緊張急躁，不易駕馭，但自4仗前出戰G1維多利亞一哩賽以來，近4仗在杜滿萊胯下獲得一次第4名、2次亞軍及1次冠軍，表現準繩可靠。