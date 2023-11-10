【張基焦點】川河首駒1400演好戲

黃智弘無疑整體成績不算太突出，但師傅方嘉柏仍給予不少支持，今次亦為徒弟提供兩匹機會馬，「川河首駒」回師1400米，應有不同演繹，而「鈦易搵」再次遇上一批同齡3歲對手，憑減磅之利亦有優勢。另外，「得勝多」突然大幅增程，並非無道理，在四班不能忽視。「英駿飛駒」上仗初出已經徹底走光，今次換田泰安有權補中。

第10場三班1400米，「川河首駒」即使在港首戰即贏田草1200米，但本身曾於1400米只不敵「紅運帝王」及「潮州精神」，充分反映能力，今季復出用黃智弘跑此程，賽前毫無準備，落敗可以理解，然後轉爭谷草一哩只能跑近，今次立即回師1400米兼重配黃智弘，只負113磅非常有利，賽前無快跳不必介懷，因為此駒向來不用多做工夫也跑得好，可予重視。

第4場四班2000米，隨住年齡漸長，姚本輝今次安排「得勝多」增程不無道理，上季尾曾用巫顯東跑谷草1800米，結果車前倒後只輸個半馬位，兼且餘勢未了，上仗跑1400米走勢不差，今次增程提防突擊。

第1場四班1200米，條件限制，「鈦易搵」陣上演出正在進步中，脾性亦愈來愈乖巧，上仗不敵一眾舊馬跑季軍表現合格，黃智弘騎過兩次應該更了解馬性，今次減10磅再次遇上一批3歲馬，形勢比較有利，排3檔好位可以補中。

第8場四班1600米，「英駿飛駒」體形較大，因此比較論盡，上季尾已經試閘，但進度未夠，今季在晨操試了不少配備，結果上仗初出用頭罩及鼻箍，即使起步仍慢一慢，但留後直路走馬林仍追至殿軍，賽後立即被問話，既然已走光，今次改用田泰安顯決心，要捧。