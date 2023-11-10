【進階選項】北海盜人強馬壯

布文雖然經過香港及澳洲合共被罰5日停賽，但潘頓目前只多布文2W，好明顯潘一哥近期賽事手風欠順，尤其搏輸而得亞季軍數字甚多。今期布文停賽復出，再看其全日坐騎分量，用「猛虎出柙」去形容絕不誇張，手風順的話贏三四場亦不奇。

上仗遲遲才望空

第8場賀廐「北海盜」上次季內復出跑嫌短的1400米排13檔亦忍不住推介，結果直路走入欄遲遲才望空，拉士100米只手足推騎跑第6。博分頭不成，今場回師1600米勢成熱門，以此駒上季在同程所展示走勢，其實一哩只是可以應付，同屬「滿樂時」子嗣，與其同為棕色的「中華英雄」剛周三已贏上1800米。「北海盜」亦是長力充沛，而最起碼有一點不用估，就是上季牠曾在變化地上名，即使臨場有雨只會增加戰力，排檔改善而全場唯一在上仗上名不過是潘頓那匹「唯美主義」，但我相信「北海盜」能力遠在該駒之上。

另一匹可以再追的布文坐騎，是第6場新勝馬「大千氣象」，由上季出道一直都介紹，不是追馬，而是當你認定一匹有潛力分子，就可當作股票那樣長揸直至高位回落。「大千氣象」目前57分與高位仍有一大段距離。今季復出首戰「係咁意」已第4，上場外檔出閘拖到尾3位，直路掟出外檔開22.9超越同樣能力極佳的「你知我得」，看似贏得險實際大把在手，6.9倍回報唔差。「小法寶」子嗣長線當然要增程，但留在1400米對手實力普遍比一哩弱，像今組賽事57分已掛頭牌，以其超群質素，即使加8磅跑阻力不大。