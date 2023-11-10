【J臣研究所】妙算高歌前景看俏

約兩星期後，就到一年一度嘅新西蘭兩歲馬拍賣會大日子，兩隻超級佳駟「金鎗六十」及「金鑽貴人」都係出自此拍賣會，所以道理上好多練馬師都會親臨，而咁啱得咁橋，筆者上年喺這個拍賣會出售嘅其中一駒「妙算高歌」，亦會在周日頭場上陣。

「妙算高歌」在筆者周歲買入時已認定有能力企穩香港三班賽，而佢兩歲時拍賣前嘅小故事，怕且廖康銘同馬主都唔一定知，就係當時10月試跑拍攝當日，另一隻拍跳馬不幸出了意外，雖然「妙算高歌」跳出時間及姿態俱佳，但由於片段不能出街，大會畀咗我哋兩個選擇，一喺冇試跑片段下出售，一喺接住一天再跳多次，大家要知道，對一隻剛轉兩歲嘅馬嚟講，要連續兩日用極限時間跳兩段200米，係極大負擔，但喺博一博嘅心態下，選擇了再次試跑，幸運地馬匹健康良好，而且跳出時間亦標青，確認呢隻馬非常硬淨耐拚，嚟香港出賽非常合適。

當然講咗咁多，筆者都十分睇好今次機會，「妙算高歌」嚟港後3課大閘都有好走勢，埋門一課泥閘更見斂口，只係怕12檔同始終長遠為1400至1600米馬，今次未算有十足把握，投注除了捧WP，一於做埋QT複膽。

「鈦易搵」道理上是熱門，但韁口太差，陣上經常外閃，用牌仔未必舞得掂。「球星」之前兩戰1亞1季，今排4檔起步不俗，加面箍再搏。「非凡達」始終贏過，路短都要拖。