【三重彩地帶】五班2000吼內檔好「合」理

第2場五班2000米，同程起步不久就轉彎，內檔馬形勢佔優，五班水鬥水，蝕少一點便當賺，今場1至5檔馬均具實力，可以秤先。複膽屬意「國大合」，前次後上掃晒雖是賺快步速，但頭馬即是頭馬，實力必備，再出直路被潘頓「樂天派」封殺跑線，差不多未望空過，然而仍只負乘多，今場帥印落在一哥手上，跑長途多添一份信心。

「活力多多」典型勤跑續進的伍廐馬，田泰安多駒中揀騎，值得信賴。「美麗多盈」入位後再出兩敗，東廐馬經常帶你遊花園，換鍾易禮減磅初試長途帶來變數。東廐另一駒「烽煙載喜」強配布文也要兼顧。「日就月將」屬今日贊助商名下應有戰意。

第9場三班1200米，「綠族無限」上季初出在強組跑近露光，再出遇橫風橫雨未適應，敗不足據，今季3閘非冠即亞，操勇即搏。「營造組裝」上次征服三班不斷進步，至今未脫三甲，另一複膽不作他想。

「連連有盈」10檔當然欠理想，但同場快馬不多，以牠速度應夠快切入。「天天得樂」1400頭馬跑1200米賺多少級數。「知道長勝」兩戰兩勝，底蘊有多少乃未知數。「旋風飛影」近況回穩，同程兩捷也是射程。■海東