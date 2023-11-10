【耀眼精選】勁速威龍實力雄厚

每個職業投注人，響揀馬時唔多唔少有個人偏好，認識嘅馬友當中有某君好信名牌，一見到著名馬販派斯加蔡約翰嘅組合，就會唔理三七廿一瞇埋眼揀咗先。呢個違反度馬常理嘅舉動，一切源於信心，而呢份信心從何而嚟？咪皆因曾經試過甜頭，先至攪到咁唔「理智」。

筆者亦有個好奇怪嘅習慣，一見到「威龍」系初出馬，就會第一時間翻查血統查家宅，匹馬嘅試閘同外地賽事片，更加會逐條Click黎睇。咁花時間，除咗係處理初出馬習慣做嘅功課，曾經響「威龍」系初出馬身上取得唔錯回報，亦係驅使小弟咁勤力嘅誘因。有睇開小弟專欄都知道筆者響08至09年馬季嘗試將馬匹實力數據化，經不斷從錯誤中學習先修成正果。2009年2月1日嘅沙田賽事，係新方試行以嚟回報最可觀嘅一日，結合個人對初出馬嘅心得，成功命中最後一口孖T，更憑「尚兄」搭一對初出馬「駿馬精英」同「至勇威龍」鴛鴦Q躍居貼士榜榜首。自始之後，對呢3件綵衣都有特別情意結。

「威龍」系嘅新血「勁速威龍」，列陣第5場三班1600米，外地用得較少，可以贏到上1600米嘅Darci Brahma子嗣，實力唔嘢少，實行投感情一票。