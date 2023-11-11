【分秒在握】返大場夠晒勁

剛周三潘頓騎開的「贏科超影」，換上蔡明紹以124元獨贏勝出，另外「威武勇駒」亦係潘頓棄騎兼以13倍力壓「武林至尊」，由此可見潘頓放手的馬匹絕難小覷。今次「飛來勁」亦屬同類分子，回師沙田大場絕對夠爭。

「贏科超影」贏出後，友人第一時間指出，該駒季內初出配潘頓熱至不足2倍，現時12倍勝出，單是「零頭」已較初出一役回報更佳。的而且確，潘頓現時在香港馬圈獨大，其揀騎的馬匹大部分都會受到熱捧，因為人們都會相信其眼光與決定，只不過騎者一旦失準，就會造成災難性的後果，早前潘頓連續3戰食白果，就有不少馬迷唉聲嘆氣。

今次第4場四班2000米，潘頓揀騎上仗於泥地追得好的「發財秘笈」，但就放手「飛來勁」與「樂天派」，後者只負116磅，尚且可以話係無奈放手，但「飛來勁」119磅，其實潘頓超1磅是可以騎到。有閱讀賽績的馬迷都會知道，「飛來勁」開鑼日贏馬一役水準甚高，該役亞軍輸兩位多的「揚威四方」，再出即大炒對手，能夠輕勝而回的「飛來勁」，當然令人憧憬。不過此駒贏馬後接近50日方再出，相隔時間明顯較長，箇中原因當然只有練馬師方知，但上仗抖完揀谷草復出，部署上已有疑點，而當日谷草日賽，內欄場地明顯不及外疊好追，結果「飛來勁」全程貼欄競逐亦跑個第3，今次返田草大場兼換人，預計會有分頭，小心又來一記回馬槍。

■長風

第4場 12飛來勁 4發財秘笈

8龍船快 9但求快活