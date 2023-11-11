【論戰天下】吉典娜衞冕不手軟！

今年女皇伊利沙伯二世盃回師京都競馬場上演，莫雅昔日曾策騎「滿樂時」及「貴婦人」合共勝出6項一級賽，早前美國受罰，上訴都要騎兩駒誕下的女兒「吉典娜」爭標，決心昭然，有力助此駒衞冕冠軍寶座。

大平原狀態更理想

S1-1：G1 Racing名下的「超常駿驥」子嗣「大平原」，前仗5月打開勝門，大話夾好彩，不過上場休息5個月升班復出，若非直路取位欠順，隨時有力挑戰頭馬。熱身後狀態更理想，今次繼續留守京都競馬場出賽，應可再下一城。

S1-2：「萩野金牛」這匹「一路通」子嗣，自今年暑期由川田將雅接手後已獲2冠1亞1季，跑法上跟前或留後均取得成績，十分靈活。今場初跑兩捷馬賽且增程，但看剛戰京都贏2000米姿態應問題不大，可期取得3連勝。

S1-3：「猛熊」兩出兩捷，且以驚人時間完成及遠距離大炒對手，早已成為日本馬圈焦點賽駒，不少評論更認為牠可以去美國或杜拜競逐更高級數賽事。武豊仍在養傷中，帥權落在李慕華手上，大外檔搶出有力一放到底。

緣牽世紀換人更強

S1-4：幾位外籍師傅手執實力馬，「緣牽世紀」這匹「高情厚意」子嗣原屬武豊坐騎，初出在札幌全程被對手進逼，最後保住第3，再出自行領放輕勝，騎者因傷缺陣，改由李慕華接手威力更強，2000米氣量有晒證明。

裝備為王速度優良

S1-5：「裝備為王」可算是冒起甚速的泥地專家，今年復出輕勝一捷馬賽，之後立即挑戰兩場三級賽及一場表列賽，結果全部跑第5名。小休後夏季再戰，由兩捷馬賽、三捷馬賽重新出發，贏來大把在手，憑其優良速度角逐公開賽應綽綽有餘。

S1-6：歷來共有4匹曾連奪兩屆女皇伊利沙伯二世盃冠軍，分別為Mejiro Dober、Admire Groove、「飛雪仙蹤」及「旺紫丁」，今年輪到上屆冠軍「吉典娜」挑戰。雖然「吉典娜」去年揚威此賽後至今未勝，但其實遠征香港後，返日角逐寶塚紀念賽得第4亦唔差，上場產經賞初配團野大城，輕描淡寫如試閘般騎法，今強配莫雅硬功肯定完全不同，騎者於2011及2012年憑「飛雪仙蹤」兩勝此賽，場地有晒經驗。

李慕華揀騎寬道路

李慕華貴為日本冠軍，大賽贏到手軟，今場當然不止一駒選擇，最後揀騎玫瑰錦標亞軍「寬道路」，正宗玻璃腳，服役初期兩度輕微骨折，血統優良質素甚高，但因足部問題以致緣慳雌馬三冠，不過上場奪亞姿態甚佳，加上頭馬Masked Diva再出可於秋華賞敗於「自由島」得亞軍，引證實力非凡，要防。

「金輝佳作」是今場另一匹超良血馬，半兄為「戰舞者」，而全姊「大海之女」早年亦在此賽跑第2，缺點是馬兒太單薄，但氣量卻相當充沛，初次遠征關西跑右轉場地，配馬昆且看會否有驚喜？「神姬」母系「極峰」當年雌馬三冠全數敗於「貴婦人」，之後卻在此賽跑亞軍，如今兩駒後代正面交鋒，剛戰府中牝馬錦標已擊敗今場多匹對手，若與「吉典娜」串Q，實屬一時佳話。

虎步威原裝食尾胡

S1-7：「虎步威」連續3場被捧成不足2倍大熱門，上月在京都競馬場角逐同程，最後直路以壯闊步幅遠遠掟開對手，贏得出道第2次勝利，今次升班競逐，但續由川田將雅助拳，看來在騎者心目中應未有阻力，排得好檔可食尾胡。