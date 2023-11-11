【世界觀】寬道路加速力驚人

邊一位好手係贏得最多日本中央競馬會（JRA）雌馬一級賽嘅騎師？相信大部分馬迷第一時間諗到嘅會係贏過80場JRA一級賽嘅武豊。但好對唔住，呢位日本國寶雖然22度勝出雌馬大賽，但係都只能屈居第2。邊個咁犀利，可以叻過武豊？答案咪就係近年長駐當地、已變成半個日本人嘅李慕華！

呢位正向個人第6個JRA冠軍騎師榮銜進發嘅法國好手，歷年響當地雌馬頂級大賽一共勝出24場，當地六大雌馬賽至少贏過兩次，成功率相當驚人。不過呢位「婦科聖手」今季響佢擅長嘅領域交緊白卷，雌馬三冠遇到剋星「自由島」（Liberty Island），響維多利亞一哩賽就陰溝裏翻船，夥拍大熱門「星映天下」最終只能跑得第3。

響今屆女皇伊利沙伯二世盃，李慕華放棄雌馬三冠嘅拍檔「豎琴巧姬」，改騎只跑過4次嘅「寬道路」應戰。「寬道路」英文名Brede Weg係源自荷蘭語，意思「寬闊的道路」，亦係著名美國《百老匯》命名出處。雖然叫做「寬道路」，但係呢匹馬競賽生涯一啲都唔寬闊平坦，因為兩度整傷腳，所以錯過舊年嘅阪神兩歲牝馬錦標同埋今年幾場雌馬大賽。練馬師宮田敬介好有信心「寬道路」遲早會揚威G1，只係現階段就好似一部擁有高效能engine但車身仲未完善嘅超級跑車，所以要好好部署，今戰長直路啱晒呢匹加速力驚人嘅後勁馬發揮。