【爆冷捧樂聲盃】霍宏聲：美好世界轉彎豎耳 表示...

霍宏聲今日在沙田馬場取得來港策騎以來最重要的一場勝仗，這位南非籍騎師夥拍由羅富全訓練的「美好世界」攻下第一班1400米樂聲盃讓賽。另一方面，練馬師伍鵬志及騎師潘頓均表現優異，兩者分別4奪頭馬。

本年度馬季只是伍鵬志第2季在港設廐從練，但他今日在沙田取得從練以來，首次在單一香港賽馬日4勝頭馬的佳績。現時他季內累積的頭馬數字已增至20場，與第2至第4位的練馬師均有6場頭馬的差距。而6屆香港冠軍騎師潘頓亦將個人季內的頭馬總數增至26場。

現年21歲的霍宏聲策騎由羅富全訓練的「美好世界」，揚威今日的焦點賽事樂聲盃。霍宏聲賽後說：「馬兒今仗得輕磅之助，賽事形勢亦對牠甚為有利。若果此駒早段能順利獨自在前取得領先，牠會豎起耳朵，向我表示沿途我可如自己所願，向牠給予指示，而馬兒今日正正就在賽事中表現出這個特點。」

「牠轉彎時豎起耳朵，沿途馬兒跑來相當輕鬆，再加上今仗負磅較輕，當我開始催策牠時，馬兒迅即交出強烈反應。」

霍宏聲續說：「很高興為羅富全取得另一場頭馬，今季我已為他奪得兩捷，這兩場頭馬均來自沙田的賽事，我當然希望可與他建立更緊密的合作關係。他是出色的練馬師，馬房內有不少良駒，能夠為他取得更多頭馬進賬確是最好不過。」

「美好世界」今日演出優異，末段力抗「紅運帝王」的衝剌，以馬頸位之先奪冠，而「舞林密碼」再落後「紅運帝王」一馬鼻位得季軍。勝出今仗後，羅富全對此駒將來的出賽部署仍抱持較為審慎的態度。

「我或會安排牠出戰1600米賽事，但畢竟此駒曾有心律不正常的情況，我需要較小心處理牠的出賽事宜。若牠能保持健康狀況，我們或安排牠乘勇再次上陣。」羅富全說。

「牠今季初出一役演出平平，季內次仗牠的表現有進，跑入一席季軍。今日牠只負輕磅，在此出戰本身最合發揮的1400米途程，鞍上人沿途可以輕鬆獨自領放，騎者控制步速方面亦做得恰到好處，霍宏聲今仗的鞍上發揮確是相當出色。」