【賽後報告】大千氣象氣管有血 舞林密碼馬鞍滑移

是日賽後報告撮要：

第1場：希威森表示，「球星 」於直路彎外閃。被查詢有關「全神貫注」騎法時，潘明輝表示，他於趨近50米處時失去對馬鞭的控制，在他嘗試重拾馬鞭時左邊韁繩亦脫手，令他全力催策坐騎至終點的能力受到限制。小組告誡潘明輝，他在此情況下應專注於繼續力策坐騎至終點，而非持續嘗試重拾馬鞭。

第2場：「慷慨友」離開亮相圈時踢中欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「爸巴閉」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第3場：周俊樂因超磅而未能履行「一代宗師」的策騎聘約，該駒遂改由潘明輝策騎。周俊樂被罰款5,000元。「歐洲傳奇」在上鞍時煩躁不安，大力觸碰欄杆。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。最後400米在催策下內閃。儘管小組認為第6名馬匹「令才」的騎師田泰安於末段的騎法並不影響該駒的最終名次，但無論如何仍提醒他，他有責任確保全力催策坐騎至終點。

第6場：被查詢時，布文表示，「大千氣象」在閘內煩躁不安，繼而出閘笨拙，因而失地。他說，他認為早段步速自開閘起已偏快，遂選擇將坐騎在居馬群後列下切入內欄。他說，過了900米處後，賽事步速看來略為減慢，其後他讓坐騎居於「豪堡」之後，但坐騎於轉直路彎時在持續居於該駒之後之際未能上前。

他續說，賽事步速加快，坐騎其後於轉直路彎時在「金狀元」之後受困而未能望空直至接近300米處。他進一步表示，坐騎自該處起難以追前，但他對坐騎的表現並不太過失望。練馬師方嘉柏表示，「大千氣象」是賽負頂磅135磅上陣，在居馬群後列及直路上受阻下不利發揮。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第7場：趨近100米處時「自勝者強」左前腿有不妥及跌倒。布文其後被送往醫院作進一步評估。被抽取樣本檢驗。趨近100米處時「紅麗舍」被向外斜跑的「自勝者強」大力碰撞，導致騎師楊明綸被拋下。楊明綸其後接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他適宜履行餘下賽事的策騎聘約。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

「舞林密碼」接近400米處時在被碰撞後軀之際嚴重失去平衡。接近300米處時向外斜跑及與「自勝者強」互相碰撞。賽後，蔡明紹報告，坐騎因被「增有」觸碰而於接近400米處時馬鞍向後滑移，令他力策坐騎時陷入略為不利的處境。

小組考慮了第4名馬匹「增有」的騎師董明朗所提出的抗議。董明朗以坐騎於400米處及趨近200米處時兩度受干擾為理由，抗議「舞林密碼」的季軍資格。小組考慮了所有證據後，發現「增有」於接近400米處時稍微向外斜跑及觸碰「舞林密碼」的後軀，導致「舞林密碼」在此宗事件中轉向內跑及與「增有」雙雙失去平衡。小組進一步發現，「增有」於接近200米處時佔取「舞林密碼」與「綫路之星」之間的窄位，其後「綫路之星」向外斜跑避開「紅運帝王」，而「舞林密碼」則稍微向內斜跑，「增有」因而一度受擠迫。小組綜合考慮了兩宗事件後裁定抗議不成立，並宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。小組告誡董明朗須加倍小心。

第9場：「紅逸舍」出閘笨拙及向外斜跑。賽後，董明朗報告，坐騎直路上數度將頭低俯，直路彎外閃。他又說，他對坐騎的動作有疑慮，遂將其收慢。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第10場：抵達閘廂後，周俊樂表示對超級龍珠」的動作有疑慮。其後接受獸醫檢查，被發現右前腿不良於行，因此不適宜出賽。小組著令「退出此賽。

見習騎師黃智弘表示，「川河首駒」出閘笨拙，他繼而在一段短途程上右腳脫出腳踏，其後得以套回腳踏。他說，鑒於他未就坐騎居於哪個位置競跑獲發具體指示，但坐騎於早段須走外疊，因而大部分途程在沒有遮擋下走外疊。他續說，坐騎於直路上對催策毫無反應，表現令人失望。霍宏聲「滿月」覆磅時為123磅，他因返回覆磅時超磅2磅，被罰款3,000元。

一般事項：

小組是日就「獎星」因不慎接受治療而於11月10日被小組著令退出此賽的有關情況展開研訊。小組聽取了此駒的練馬師羅富全、助理練馬師盧百淇及編配至羅富全馬房的策騎員林炳洲的證供。小組確定「獎星」不慎被施用治療潰瘍的藥物，而鑒於此駒接受藥物治療的時間，是在建議的停藥期內，因此小組同意羅富全讓「獎星」退出此賽的請求。小組隨後確定，儘管馬房已採取多項措施確保已宣佈出賽的「獎星」不會接受藥物治療，但林炳洲仍不慎對此駒施用藥物。羅富全因違反賽事規例第50(2)條被判罰款2萬元，事緣他作為馬房運作的所有事宜，包括獲分配的馬房員工的工作的負責人，他未能遵守賽事規例確保「獎星」不被施用藥物。