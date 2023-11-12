樂觀派G1又跑第2 仲嚟唔嚟香港？

今屆維省冠軍一哩錦標片段：

由希斯3位囝囝訓練嘅鎮倉寶「樂觀派」(Mr Brightside)，今年表現非常出色，3、4月先後攻下全明星一哩賽同埋唐加士打一哩賽，而自8月中復出後又直落再贏3場，包括兩場G1，成為澳洲最出色嘅一哩馬之一。不過，最近「樂觀派」就相當欠運，上月中喺G1英皇查理斯三世錦標不敵「狂迷女孩」(Fangirl)得第2名，然後挑戰覺士盾，可惜僅以短距離輸畀香港佳駟「浪漫勇士」。

即使近期密密跑，希斯3位囝囝尋日亦繼續安排「樂觀派」上陣，角逐總獎金達300萬澳元嘅1600米G1維省冠軍一哩錦標，由好拍檔韋紀力執韁，即使再次擊敗老對手「強靭鬥士」(Alligator Blood)，卻被畢迪倫策騎嘅「珍蓮驕驥」( Pride Of Jenni)以個多馬位之先擊敗，令「樂觀派」連續3場屈居亞軍。

希斯曾表示3位囝囝一直有意讓「樂觀派」遠征香港參與年底嘅香港國際賽，但經過近期連番硬仗後，希斯囝囝日前接受訪問時都有少少改口，話雖然「樂觀派」仍有機會來港，但亦不排除會提早放草休息，一直視乎馬匹狀況先再作決定。

希斯囝囝指出「樂觀派」係佢哋馬房最寶貴嘅資產，所以一定要確保馬兒狀況達A1水平先至來港上陣，同時亦坦言讓馬匹休息亦係一個選擇，始終明年嘅秋季嘉年華，仍有不少獎金豐厚嘅大賽讓此駒競逐。