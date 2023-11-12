有馬橡樹G1騎師 55歲熊沢重文引退

京都競馬場裝修後，今年4月重開，新場地登場，亦有舊人引退。被譽為騎師之中嘅「二刀流」、現年55歲嘅熊沢重文，尋日喺京都競馬場舉行引退儀式，宣布結束37年8個月嘅騎師生涯。

熊沢重文喺策騎生涯贏過1,051場賽事，包括794場平地賽與257場障礙賽，故被譽為「二刀流」，曾4度成為JRA障礙賽(關西)冠軍騎師。熊沢重文贏過36場重賞勝利，喺平地及障礙賽都贏過一級賽，包括日本橡樹大賽(Cosmo Dream)、有馬紀念賽(Dai Yusaku)、阪神兩歲牝馬錦標(T M Precure)及中山大障礙賽(Marvelous Kaiser)。

熊沢重文喺上個月尾撤銷騎師牌照，並於11月11日退休，佢透露2022年6月喺賽事中墮馬受傷後，頸椎傷患一直未能復元，而醫生勸阻佢唔好再騎馬，否則有生命危險，而嗰場賽事亦係佢策騎生涯中最後一戰。尋日，熊沢重文策騎儀杖馬亮相，隨後舉行掛靴儀式。

熊沢重文掛靴後，現役騎師只得武豊喺昭和及平成年代贏過一級賽。此外，武豊喺2019年策騎「世界首映」勝出菊花賞，成為史上首位喺昭和、平成及令和3個時代贏過一級賽嘅騎師，可惜嘅係，熊沢重文現已退役，未能追逐成為呢個歷史紀錄嘅第2人。