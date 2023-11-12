咁快諗續牌？戇豆話依家跑好每場馬先~

艾兆禮於2014年曾在港策騎短短6周，其後因私人理由請辭。這9年來，艾兆禮由小伙子搖身一變為歐洲知名好手之一，至今更錄得30項一級賽殊榮。艾兆禮今季重臨香江發展，暫時已經贏得10場勝仗，躋身騎師榜頭5位。雖然當初花了一段時間考慮應否轉移策騎基地，但幾個月後，這位好手已跨出一大步，更適應香港節奏，騎者寄望保持贏馬勢頭，爭取更多實力坐騎！

出生於意大利的艾兆禮，曾經擔任大馬主Sheikh Mohammed Obaid al Maktoum的主帥，惟合作關係直至去年底完結，今年成為自由身騎師，今次決定再來香港，艾兆禮娓娓道來原因：「在我和舊東家的合約完結後，今年以自由身騎師身份上陣，我也享受其中，但香港賽馬會突然向我招手，當時其實並未有打算前來香港，卻也思考了差不多1個月，因為香港賽事模式，以及生活方式與我在英國不完全相同，深思熟慮之後，我認為現階段來港發展，無論在事業上或其他方面都是合適時間，故答應重臨香江。」

兩個月10W感滿意

即使不是首次在港策騎，但一如其他新騎師，艾兆禮季初支持度不算很多，但貴為多項一級賽盟主，艾兆禮很快便展示功架，現時以10場頭馬進佔騎師榜第5位，騎者亦相當滿意成績。

艾兆禮說：「多年過去，很多事情改變了，現時重返香港，我未有為頭馬數字設定目標，相比早年來港，現時騎了兩個月能取得10W，我也感到滿意，不少練馬師及馬主給予支持，我的坐騎質素顯著上升，加上馬會亦提供幫助，我對現時狀況頗滿意。現階段我的目標是騎好每一場賽事，滿足練馬師、馬主要求，同時爭取好的坐騎出戰分級賽。」

艾兆禮暫時只獲發半季公司牌照，合約期至明年2月12日，騎者現時仍未考慮會否續牌，不過肯定的是，這位意大利好手已完全適應香港：「我和女友也適應得很快，在香港，馬會、馬主、練馬師等都待我很好，很多遇到的人都很樂意幫忙，發展順利當然樂在其中，也享受在這個地方發展，但現時問到會否續牌言之尚早，仍有時間考慮，稍後時間我會和馬會討論。」