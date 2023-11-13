【分秒在握】返谷搶分夠晒勇

「喜蓮勇感」今季復出首仗即在谷草輕勝而回。

伍鵬志連贏3個賽日兼剛戰食大四喜，幾個箭步已在練馬師榜帶出來，成績令人鼓舞，本地練馬師這十年八載的確爭氣，像伍鵬志這類鬥志如虹的新進練者，希望有更多支持。沈集成完成季初遠征最大使命，今次谷戰布下強陣，相信頗大機會屬數胡格，「喜蓮勇感」返谷草要捧。

鬥志如虹，這個耳熟能詳的形容詞，對馬迷可說可謂彌足珍貴，計錯了馬匹實力，尚輸得心服口服，皆因自己道行未夠；但算錯了人心而滿盤皆落索，則是馬迷最咬牙切齒，這幾年冒起得最快的羅富全，又或者上文提及的伍鵬志，都屬於馬迷樂見的好鬥志練馬師。

沈集成從練多年，一直都保持正派作風，今次「喜蓮勇感」重返谷中，相信又係搏殺格局。此駒上季出賽5次獲2W3P已經嶄露頭角，估不到加分已多下，今季仍能在谷草一出即勝，而且贏馬姿態輕鬆締速又佳，自然令人聯想到會挑戰季內4歲馬系列賽。

果然上仗「喜蓮勇感」就向田草進軍，不過一來首次跑1800米，二來該場步速甚快，對增程馬匹的氣量而言是雙重考驗，再加上當日走外疊追趕頗不利，在一連串的不利條件下，「喜蓮勇感」能夠大外疊追近只輸個多馬位，已算了不起。此駒目前88分，只要贏多一仗就應該穩握打吡入場券，因此今次回師最強谷中一哩，看來是搶分格局，信練者正派作風，捧。

■長風