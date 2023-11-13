日本盃最後階段共21駒 外隊只得浪接浪鮮紅葉

日本尋日舉行咗女皇伊利沙伯二世盃，同日JRA亦都公布埋呢個月嘅終極盛事日本盃，最後階段參戰賽駒共21匹，當中包括2匹地方代表賽駒，同埋2匹海外賽駒，分別係先前報導過古摩亞「浪接浪」(Continuous)，同埋法國賽駒「鮮紅葉」(Iresine)。

由於日本盃出馬上限為18匹，因應馬匹所得總金多少作比較，如無馬匹退出，獎金最低3匹本土賽駒會被剔除。而在本土名單之中，當然係以世界一哥「春秋分」成為矚目焦點。

其餘將會列陣之本土馬匹，包括應屆3歲三冠馬后「自由島」、去屆寶塚紀念賽得主「領銜」、沙特盃得主「本初之海」、去屆雙料G1得主「星映天下」，與及力圖衞冕「飄揚青帆」，可以講係繼秋季天皇賞之後，另一場精英雲焦嘅頂級賽事。

今屆日本盃，當然唔少得一班過江龍出戰，兩匹外隊馬嘅配搭，分別係莫雅同溫蘿，正因為莫雅要為古摩亞效力，今屆衞冕日本盃嘅「飄揚青帆」，Carrot Farm已經公布咗會由馬昆接棒。

至於另一匹刻意避戰秋季天皇賞，留力出戰日本盃嘅「星映天下」，社台賽馬團體亦已公布，將會由布宜學執掌帥印。